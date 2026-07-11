La viralización de memes con Mirtha Legrand como protagonista después de la remontada épica de la Selección Nacional ante Egipto, por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 26™, hizo que la diva blanqueara sus sentimientos.

“A mí me compararon con Cleopatra”, exclamó la diva con una sonrisa pícara.

Un tanto sonrojada, la conductora de La Noche de Mirtha buscó la complicidad de sus comensales: “¿Ustedes vieron todos los memes y todo lo que se armó? ¡Yo no salía de mi asombro!”.

“¡Es buenísimo!”, exclamó orgullosa. Es que si ella con 99 años sigue trabajando, cómo Lionel Messi y el resto no van a darlo todo en la cancha en cada partido.

El regalo de Marta González a Mirtha

Acto seguido, Mirtha halagó uno de los anillos de Marta González, y la actriz se lo regaló sin dudarlo,

“Me va justo”, celebró.

Mirtha Legrand con el anillo que le regaló Marta González.

Al final, como parecía una suerte de escudo, Mirtha Legrand hizo el ademán de dar una piña, como ya se la había visto rematar a Tutankamón.