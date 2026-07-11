El fútbol internacional atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Jayden Adams, futbolista sudafricano que tenía apenas 25 años que había representado a su selección en la Copa Mundial de la FIFA 26™ y que formaba parte del Mamelodi Sundowns. La noticia fue confirmada este sábado.

El mediocampista, considerado uno de los jugadores con mayor proyección de Sudáfrica, había ganado notoriedad durante el último MUNDIAL™, donde disputó los partidos con el seleccionado nacional y se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo.

Jayden Adams ganó la Liga de Campeones de la CAF con Mamelodi Sundowns en mayo. Foto: (Mamelodi Sundowns)

El volante tuvo participación ante México, República Checa y Corea del Sur, y formó parte de uno de los planteles más importantes de su carrera. La noticia fue confirmada por su tutora legal, Brendine Johnson, quien pidió respeto por la privacidad de la familia, era padre de una niña de cinco años, Allaia-Jayda, junto a su esposa Aqueelah Chloe Adendorf.

DE QUÉ MURIÓ EL FUTBOLISTA JAYDEN ADAMS

Jayden Adams, que se encontraba de vacaciones antes de reincorporarse a su club, fue hallado muerto este sábado días después de finalizar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 26™. Su tutora habló con el portal Soccer Laduma y expresó: “Esta pérdida nos destrozó a todos”.

“Tuve una conversación profunda con él el jueves. Tenía una perspectiva positiva sobre el futuro después del Mundial y de ser ser campeón de la Liga de Campeones de la CAF. Estaba preparado para lo que le esperaba. En este momento, no tengo palabras para expresar el dolor que estamos sintiendo”, agregó.

“Pedimos a la gente que respete la privacidad de la familia durante este momento difícil”, suplicó Johnson. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, mientras las autoridades y su entorno mantienen reserva respecto de la situación.

¿QUIÉN ERA JAYDEN ADAMS?

Jayden Adams era un mediocampista sudafricano de 25 años que formaba parte del Mamelodi Sundowns, integró la selección de Sudáfrica y disputó el MUNDIAL™. Era considerado una de las principales promesas del fútbol de su país.

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