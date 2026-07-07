La Selección argentina ya está entre los ocho mejores de la Copa Mundial de la FIFA 26™️.

Después de eliminar a Egipto en los octavos de final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni espera conocer a su próximo rival en la búsqueda de un lugar en las semifinales.

La Albiceleste se enfrentará al ganador del cruce entre Suiza y Colombia, que se disputa este martes a las 17 (hora argentina) y definirá el último clasificado a los cuartos de final.

Cuándo juega Argentina los cuartos de final del Mundial 2026

El seleccionado argentino volverá a salir a la cancha el sábado 11 de julio, cuando dispute los cuartos de final del Mundial 2026.

El conjunto de Scaloni buscará un triunfo que le permita meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo y quedar a solo dos partidos de una nueva consagración.

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundia, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) Por: AP Photo/Mike Stewart

Contra quién juega Argentina en cuartos de final

Por el momento, el rival de Argentina no está definido. La Selección enfrentará al ganador del duelo entre Suiza y Colombia, que cierra la serie de octavos de final del Mundial.

El encuentro entre europeos y sudamericanos se juega este martes en Vancouver y entregará el último boleto a los cuartos de final.

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundia, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) Por: AP Photo/Mike Stewart

El camino de la Selección argentina hacia las semifinales

Tras superar a Egipto en un partido cargado de emociones, Argentina dio un nuevo paso en su objetivo de defender el título mundial. Ahora deberá esperar el resultado de Suiza-Colombia para conocer al rival con el que se jugará el pase a las semifinales.

Si consigue avanzar, el conjunto dirigido por Scaloni quedará entre los cuatro mejores del Mundial 2026 y a apenas dos victorias de volver a levantar la Copa del Mundo.