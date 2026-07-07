La polémica que inició Mica Viciconte al cuestionar la transparencia de la remera que usó Daniela Celis en el stream de Telefe siguió generando repercusiones. En SQP, el tema volvió a ponerse sobre la mesa y fue Ximena Capristo quien sorprendió al hacer una confesión muy personal sobre su cuerpo.
Mientras el panel debatía sobre la exposición de los pezones y la libertad para vestir como cada uno quiera, la panelista contó que suele usar corpiños más reforzados por una característica física que, según ella misma definió, representa un “problema”.
“Yo tengo los pezones muy grandes, tipo dedos”, lanzó Capristo, desatando la sorpresa de Yanina Latorre, quien incluso bromeó con querer comprobarlo fuera de cámaras.
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Qué dijo Ximena Capristo sobre su cuerpo y la reacción de Yanina Latorre
Ximena Capristo: -A Pestañela le dolió.
Yanina Latorre: -Yo no lo puedo creer porque Mica es joven y canchera. Me dio pacato... Obligarla a decir que tiene los pezones oscuros porque dio de amamantar, no da.
Ximena Capristo: -Yo uso corpiño.
Yanina Latorre: -Yo no uso nunca corpiño y siempre se me ven los pezones. Desde que me operé las lolas a los 27 años no usé más, y me ponen “los timbres, los timbres”.
Ximena Capristo: -Yo uso un corpiño bastante más ancho para que no se me vean los pezones. Yo tengo los pezones muy grandes.
Yanina Latorre: -A mí me gusta que se me vean.
Ximena Capristo: -Yo tengo los pezones muy grandes, tipo dedos.
Yanina Latorre: -¿Negros también?
Ximena Capristo: -¿Por qué te da asco? Tengo un pezón buenísimo que mira para adelante.
Yanina Latorre: -Si yo no dije que me diera asco, me estoy riendo porque hiciste así (por el gesto que hizo con el dedo).
Ximena Capristo: -Me cuesta guardarlos.
Yanina Latorre: -Me imagino dos dedos apuntando.
Ximena Capristo: -Sí, me cuesta mucho guardarlos.
Yanina Latorre: -¿Los puedo tocar?
Ximena Capristo: -Sí. Los tengo metidos para adentro.
Yanina Latorre: -No se nota tanto.
Ximena Capristo: -Porque esto es bien ancho, pero tengo ese problema.
Yanina Latorre: -Yo hoy no me voy de acá sin ver tus tetas con los pezones dedos. ¿Es un dedo meñique o dedo del medio?
Ximena Capristo: -Meñique... Siempre fui pezonuda. Me siento identificada con Daniela.