Ailin Tokman, una de las cocineras más seguidas en las redes sociales decidió abrir su corazón y hablar de un episodio que marcó su adolescencia. En diálogo con María Laura Santillán, Tokman contó que fue abusada sexualmente a los 15 años y detalló el largo proceso que atravesó hasta poder ponerlo en palabras, tanto puertas adentro de su familia como frente a sus millones de seguidores.

La influencer explicó que, durante mucho tiempo, sintió una fuerte vergüenza y hasta llegó a convencerse de que lo ocurrido había sido su responsabilidad.

La influencer explicó que, durante mucho tiempo, sintió una fuerte vergüenza y hasta llegó a convencerse de que lo ocurrido había sido su responsabilidad: “Me costó mucho procesar lo que había pasado, entender que no había sido mi culpa”, admitió.

Según relató, la persona que abusó de ella era alguien conocido dentro del círculo familiar, y la manipulación que sufrió en ese momento la llevó a contar una versión distorsionada de los hechos, incluso a quienes más quería: “Fui muy manipulada, lo comuniqué de la forma que pude y no fue la forma correcta”, reconoció.

LAS CONSECUENCIAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS QUE ARRASTRA HACE 11 AÑOS

Uno de los tramos más fuertes de la charla tuvo que ver con las secuelas que ese episodio dejó en su cuerpo. Tokman contó que convive con migrañas desde los 15 años y que recién en una consulta con un profesional pudo asociar esos dolores con el momento exacto del abuso, algo que la dejó visiblemente conmovida: “En ese momento la cabeza me explotó, fue a los 15 años cuando me arrancaron las migrañas, no es casualidad”.

También habló de la inseguridad y la culpa que, según dijo, todavía forman parte de su personalidad, ya que se define como alguien “muy insegura, muy culposa”.

Fui abusada a los 15 años. Me costó entender que no había sido mi culpa, estaba muy avergonzada. Crédito: Infobae Por: Captura Infobae

En el colegio, la situación tampoco fue sencilla: algunos compañeros se enteraron de lo sucedido y la juzgaron duramente, algo que la llevó a considerar cambiarse de institución. Sin embargo, remarcó que sus amigas más cercanas nunca la abandonaron y que hoy sigue sosteniendo esos vínculos.

POR QUÉ DECIDIÓ CONTARLO AHORA

Tokman explicó que decidió compartir su historia públicamente porque siente que ya pudo procesar lo vivido y porque quiere que otras mujeres que atravesaron situaciones similares se sientan acompañadas, algo que resumió con claridad: “Siento que ya pasó mucho tiempo, que lo pude procesar y que estaba lista para contarlo”.

Una de las cocineras más populares de las redes sociales se anima a hablar públicamente del abuso sexual que sufrió a los 15 años. Crédito captura Infobae TV.

Contó que, tras hacerlo, recibió cientos de mensajes de seguidoras que lograron animarse a hablar del tema con sus propias familias gracias a su testimonio: “gracias a que te vi, a que lo contaste, pude entender un montón de cosas y se lo pude contar a mi familia”, le escribieron.

Ailin Tokman mano a mano y a corazón abierto. Crédito captura Infobae Por: Captura Infobae

Consultada sobre si había pensado en hacer la denuncia correspondiente, la cocinera reconoció que en su momento prefirió no atravesar ese proceso porque sentía que la iba a exponer nuevamente a un dolor que recién empezaba a poder ordenar.

Sobre el miedo que sintió antes de hacerlo público, cerró con una reflexión que resume su proceso: “Una vez que sos fuerte y entendés, sabés que hay otras cosas que tienen más importancia que tu miedo a contarlo”.