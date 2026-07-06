A los 88 años, Jane Fonda sigue sorprendiendo por su energía y disciplina. Tres décadas después de haber revolucionado el mundo del fitness con sus videos de aeróbic, la actriz y ganadora de dos premios Óscar mantiene una rutina de ejercicio diaria que, según ella, es fundamental para conservar la independencia y la vitalidad.

Lejos de buscar resultados estéticos, Fonda asegura que el movimiento es una prioridad en su vida. “Me levanto a las 5:30 y hago ejercicio todos los días”, contó en una entrevista con la revista People. Su entrenamiento ya no tiene la intensidad de los años 80, pero sí la regularidad: alterna días de trabajo de la parte superior e inferior del cuerpo para favorecer la recuperación y mantener la fuerza.

Jane Fonda (Foto: Instagram @janefonda)

La actriz reconoce que su rutina cambió con el tiempo. “Básicamente hago todo lo que solía hacer, sólo que más lento”, explicó. Fonda dejó atrás el running, una de sus pasiones durante años, y ahora prefiere las caminatas al aire libre, especialmente en el bosque, una actividad que disfruta varias veces por semana.

Jane Fonda (Foto: Instagram @janefonda)

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CÓMO ADAPTÓ JANE FONDA SU ENTRENAMIENTO CON EL PASO DE LOS AÑOS

Para Jane, la clave está en adaptar los ejercicios a las posibilidades de cada etapa de la vida, sin abandonar la actividad física. “El envejecimiento no implica dejar de moverse”, sostiene. Su filosofía es modificar, no renunciar.

Además del ejercicio, Fonda destaca la importancia del descanso. “Para mí lo más importante es el sueño“, afirmó. Suele dormir entre ocho y nueve horas por noche y mantiene horarios muy regulares para acostarse y levantarse. “Tengo un horario de granjero”, bromeó, y asegura que esa disciplina le permite conservar la energía necesaria para seguir trabajando y cumplir con una agenda exigente.

Jane Fonda (Foto: Instagram @janefonda)

En 1982, Fonda lanzó Jane Fonda’s Workout, uno de los videos de entrenamiento más exitosos de la historia, que cambió la forma en que millones de mujeres se acercaron a la actividad física. “No tenía ni idea de que mis vídeos se convertirían en un fenómeno así”, recordó.

Jane Fonda (Foto: Instagram @janefonda)

Hoy, su mensaje mantiene la misma esencia: moverse todos los días, elegir una actividad que resulte placentera y adaptar el entrenamiento a cada etapa. La ciencia respalda su filosofía: estudios del National Institute on Aging destacan que la actividad física regular ayuda a preservar la fuerza muscular, el equilibrio, la movilidad y la independencia en los adultos mayores.

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