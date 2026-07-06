Después de que Yanina Latorre revelara al aire que la China Suárez habría mantenido un romance con el piloto Deambrosi, el protagonista de la historia decidió hablar por primera vez y confirmó que entre ambos existió un vínculo.

En Intrusos abordaron el tema y, aunque evitó profundizar en la relación, el piloto reconoció la información en una conversación con la panelista y luego publicó un sugestivo mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta a la repercusión mediática.

“Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir. Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío. Nos vemos en la pista”, escribió junto a una imagen relacionada con su actividad deportiva.

El piloto rompió el silencio tras las declaraciones de Yanina Latorre.

La conversación con Yanina Latorre

Según contó Yanina Latorre, decidió escribirle directamente a Deambrosi para consultarle si eran ciertas las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con la China Suárez.

La respuesta fue breve pero contundente. “Sí, es verdad. Pero soy de otro palo y no quiero quilombos”, le respondió el piloto, confirmando que existió una historia entre ambos.

Sin embargo, también dejó en claro que no tenía intenciones de exponer su vida privada ni alimentar la polémica que se generó en torno al tema.

Deambrosi aclaró que el romance no sería actual

Durante el intercambio de mensajes, Yanina Latorre intentó precisar cuándo habría ocurrido la relación. Según relató al aire, el piloto le dio a entender que los tiempos que trascendieron públicamente no serían correctos.

“La gente acomoda los tiempos como quiere y a su conveniencia”, fue la explicación que, de acuerdo con la periodista, recibió de parte de Deambrosi.

Con esa frase dejó entrever que el romance sí existió, pero que no se habría desarrollado en la actualidad, descartando así que coincidiera con el presente sentimental de la China Suárez.

El posteo que alimentó las especulaciones

Tras la conversación privada con Yanina Latorre, Deambrosi decidió expresarse públicamente con un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

Lejos de confirmar una relación actual con la actriz, eligió una reflexión sobre la exposición mediática y aseguró que aprendió que “cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar”.

Por el momento, ni la China Suárez hizo declaraciones sobre el tema ni hubo nuevas precisiones acerca de cuándo ocurrió el romance que el piloto terminó reconociendo.