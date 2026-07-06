La tarotista Mariam Caleiro, reconocida por haber anticipado la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, volvió a sorprender con una nueva predicción de cara al Mundial 2026.

Caleiro, que se ganó la confianza y el cariño de miles de hinchas tras acertar el título conseguido por el equipo de Lionel Scaloni, recordó aquella histórica predicción que en su momento fue cuestionada.

“En 2022 predije que Messi traía la Copa. Me dijeron muchas cosas en su momento, pero siempre creí que Argentina iba a salir campeón”, expresó al rememorar la conquista de la Albiceleste en Qatar.

Ahora, la vidente se animó a anticipar el resultado del próximo compromiso de la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Egipto.

Video: Instagram mariamcaleiro.tm

Sin dudarlo, Mariam Caleiro lanzó su pronóstico: “Gana Argentina”, aseguró, reafirmando su confianza en el equipo dirigido por Lionel Scaloni para seguir avanzando en la Copa del Mundo.

Tras haber acertado una de las predicciones más recordadas por los fanáticos del fútbol argentino, sus palabras vuelven a generar expectativa entre quienes sueñan con que la Selección repita la hazaña y continúe su camino rumbo a un nuevo título mundial.