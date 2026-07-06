Luego del agónico triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los futbolistas se reencontraron con sus seres queridos y compartieron algunos de esos momentos en las redes sociales.

Tini Stoessel, que siguió el partido desde uno de los palcos, se reunió con Rodrigo De Paul tras la victoria y publicó un álbum de fotos en su cuenta de Instagram. Entre los miles de comentarios que recibió hubo uno que llamó especialmente la atención: el de Antonela Roccuzzo.

El comentario de Antonela Roccuzzo a Tini Stoessel que no pasó desapercibido en las redes (Foto de Instagram)

“Bella”, escribió la esposa de Lionel Messi junto a las imágenes de la cantante, un gesto que fue rápidamente celebrado por los seguidores de ambas y que volvió a reflejar la buena relación que mantienen.

Por su parte, Rodrigo De Paul también le dedicó un cariñoso mensaje a su pareja: “Qué linda sos”, comentó junto a la publicación.

Tini Stoessel, incondicional con Rodrigo de Paul en el Mundial (Foto de Instagram)

Tini Stoessel, incondicional con Rodrigo de Paul en el Mundial (Foto de Instagram)

Tini Stoessel, incondicional con Rodrigo de Paul en el Mundial (Foto de Instagram)

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi: “Te amamos”

Mientras tanto, Antonela Roccuzzo compartió en su propio perfil el emotivo reencuentro con Lionel Messi tras el partido.

Junto a una foto en la que aparecen con sus hijos, le dedicó un mensaje al capitán de la Selección Argentina, que busca seguir haciendo historia en el Mundial 2026: “Te amamos. Juntos de nuevo”.