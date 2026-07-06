Luego del agónico triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los futbolistas se reencontraron con sus seres queridos y compartieron algunos de esos momentos en las redes sociales.
Tini Stoessel, que siguió el partido desde uno de los palcos, se reunió con Rodrigo De Paul tras la victoria y publicó un álbum de fotos en su cuenta de Instagram. Entre los miles de comentarios que recibió hubo uno que llamó especialmente la atención: el de Antonela Roccuzzo.
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“Bella”, escribió la esposa de Lionel Messi junto a las imágenes de la cantante, un gesto que fue rápidamente celebrado por los seguidores de ambas y que volvió a reflejar la buena relación que mantienen.
Por su parte, Rodrigo De Paul también le dedicó un cariñoso mensaje a su pareja: “Qué linda sos”, comentó junto a la publicación.
El mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi: “Te amamos”
Mientras tanto, Antonela Roccuzzo compartió en su propio perfil el emotivo reencuentro con Lionel Messi tras el partido.
Junto a una foto en la que aparecen con sus hijos, le dedicó un mensaje al capitán de la Selección Argentina, que busca seguir haciendo historia en el Mundial 2026: “Te amamos. Juntos de nuevo”.