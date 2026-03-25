Sofía Martínez compartió una reflexión íntima sobre su deseo de ser madre y el proceso personal que inició para preservar su fertilidad.

En una charla en el podcast Mientras lavas los platos, la periodista habló sin filtros sobre la decisión de congelar óvulos y la posibilidad de atravesar la maternidad sin una pareja.

A sus 32 años, la periodista Sofía Martínez explicó que comenzó este camino con una idea clara: no dejar pasar el tiempo sin al menos abrir la puerta a esa experiencia.

“Mi camino hacia la clínica de fertilidad fue pensando en eso. A esto lo estoy yendo a hacer sola”, expresó, reconociendo que, aunque siempre imaginó formar una familia en pareja, hoy contempla otros escenarios.

Sofía Martínez está congelando óvulos: “Lo estoy yendo a hacer sola”. Foto: Instagram (@sofimmartinez)

SOFÍA MARTÍNEZ ESTÁ CONGELANDO ÓVULOS

Según contó, el procedimiento comienza con una estimulación hormonal que requiere inyecciones diarias durante varios días, seguidas de controles médicos y, finalmente, la extracción de óvulos.

Más allá de lo médico, destacó el impacto emocional del proceso. “Siento que el vínculo madre-hijo es tan especial que no me gustaría pasar por esta vida sin conocerlo”, explicó, dejando ver la profundidad de su decisión.

Sofía Martínez está congelando óvulos: “Lo estoy yendo a hacer sola”. (Imagen subida a Instagram por @sofimmartinez (INSTAGRAM).

Reconoció que, por tener 32 años, debe replantearse el esquema familiar que tenía pensado: “Tengo que conocer a alguien hoy, y eso implica uno o dos años de relación. Ahí sentís que te corre el reloj”.

Sin embargo, aclaró que congelar óvulos no implica renunciar a su idea inicial: “Mi ideal sigue siendo formar una familia de manera natural. Pero está bueno tener esta posibilidad”.