En medio del escándalo por la nota del diario Clarín “El Peor Gran Hermano de todos” firmada por Silvina Lamazares, y de la confirmación de Juliana “Furia” Scaglione de que se borraron los votos de su eliminación, uno de sus conductores tomó la decisión de contar cómo se manipulan los datos.

El tremendo titular de Clarín sobre la actual edición de Gran Hermano que generó polémica (Foto: X/ @nachorodriok)

Se trata de Jorge Rial que en el ciclo de streaming que conduce con Viviana Canosa, Revueltos (Carnaval Stream) se sinceró y reconoció que “se manipula todo”. “Yo les voy a contar cómo hacíamos nosotros. Cómo hacía yo”, adelantó, mientras su compañera anunciaba: “Estamos develando uno de los secretos”.

“Le saco la nariz al payaso, no hay drama”, dijo Rial antes de contar cómo es el método para controlar las eliminaciones de Gran Hermano. “Cuando se vota, obviamente hay un tiempo para votar. Vos como producción sabés quién te rinde y quién no te rinde”, señaló.

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“Claro, vos ves el rating, y ves quién garpa y quién no”, acotó Canosa. “Y vos ves que se fue ahí por ahí a placa, fue uno que te rinde mucho y puede irse. Y arranca la votación y el que vos querés que se quede, se está yendo”, agregó Rila.

“Entonces, ¿qué hacía yo? Alargaba o acortaba el tiempo de la votación. No había trampa”, adelantó el conductor. “Era acortar los tiempos de votación. Los votos que entraban eran reales”, reconoció, sobre la vuelta de tuerca para mantener a los participantes “rendidores”

Jorge Rial como conductor de Gran Hermano. (Foto: Telefe)

“Y después también, todo el mundo dice ‘¿quién quiere Gran Hermano que gane?’. Una vez que entraron, no te importa quién gana”, cerró el conductor reconociendo que en ocasiones la votación cerró aunque los televidentes sigan sufragando con el consiguiente gasto de dinero.

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