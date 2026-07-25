Lejos de bajar el perfil, Mauro Icardi reapareció este sábado con una historia que publicó desde Milán, donde se encuentra junto a la China Suárez en medio del conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara por sus hijas en común.

El futbolista compartió una imagen desde una exclusiva tienda de lujo mientras disfrutaba de una jornada de compras con la actriz y acompañó la publicación con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta al juez que interviene en la causa.

En su cuenta de Instagram, Icardi publicó unas fotos de la actriz en una tienda de lujo y escribió con emojis de risa: “¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?”.

Mauro Icardi, picantísimo con la Justicia argentina desde Italia (Foto: captura de Instagram/@mauroicardi).

POR QUÉ MAURO ICARDI PUBLICÓ ESTA HISTORIA DEDICADA AL JUEZ QUE INTERVIENE SU CAUSA CON WANDA NADA EN ARGENTINA

En las últimas horas, la periodista Paula Varela reveló en Intrusos que el juez Hagopián le habría dado 24 horas a Mauro Icardi para explicar los motivos de su viaje a Italia.

Es que luego de que sus hijas quedaran indocumentadas en Milán por el robo en el domicilio de la conductora durante sus vacaciones, el futbolista viajó a Italia con Eugenia, donde se mostraron de compras en una tienda de lujo.

Mauro Icardi mostró qué hace con la China Suárez durante su estadía en Italia (Foto: captura de Instagram/@mauroicardi).

Inicialmente trascendió que viajaría para firmar la documentación necesaria para que sus hijas pudieran obtener nuevos pasaportes y regresar a la Argentina. Sin embargo, luego tomó fuerza otra versión: que el verdadero objetivo del viaje sería continuar con el proceso de restitución internacional de las menores ante la Justicia italiana.

En paralelo, Angie Balbiani sostuvo en Puro Show que Icardi no firmaría esa documentación porque hacerlo podría afectar el pedido de restitución internacional que impulsa desde hace casi dos años.

EL CONFLICTO ENTREWANDA NARA Y MAURO ICARDI SIGUE ESCALANDO

Mientras Wanda Nara permanece en Italia intentando resolver la situación de los pasaportes de sus hijas tras el robo sufrido en su casa de Milán, Mauro Icardi continúa mostrando parte de su estadía en las redes.

Esta vez, eligió el humor y la ironía para referirse a la situación judicial. Su publicación, realizada durante una salida de compras con la China Suárez, volvió a alimentar la polémica y dejó en evidencia que el enfrentamiento con su exesposa sigue sumando nuevos capítulos tanto en los tribunales como en las redes sociales.

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