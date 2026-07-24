En las últimas horas Santiago Riva Roy expuso un audio de una conversación entre Mauro Icardi y sus hijas tras el robo de sus documentos en Milán que dio que hablar. En Puro Show lo compartieron e hicieron referencia al escándalo del momento con Wanda Nara.

“Si no le pusieron multa a tu mamá, por secuestrarlas hace dos años acá, que eso seguramente también lo viste en TikTok, no te preocupes que no me ponen ninguna multa”, se lo escucha decir al futbolista.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

La frase generó impacto ya que expone la tensión familiar y la manera en que los conflictos legales llegan a los propios hijos. Además, Ángie Balbiani informó desde hace cuánto que el deportista no habla con sus nenas: “Desde hace dos días que no tiene contacto”.

QUÉ PASA SI MAURO ICARDI FIRMA PARA QUE SUS HIJAS VUELVAN A LA ARGENTINA

En el ciclo matutino de eltrece, Angie Balbiani explicó que la situación legal hoy, después del último escándalo por el robo en la casa de campo de Milán de Wanda Nara gira en torno a la restitución internacional de las hijas que tuvo con Mauro Icardi.

“Si Mauro Icardi firma para que se le otorguen esos pasaportes, la restitución internacional por la que él viene peleando hace 20 meses se cae, porque él estaría autorizando que vuelvan a la Argentina”, dijo clarito la periodista de Puro Show.

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