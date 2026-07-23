En medio del conflicto mediático y judicial que mantiene con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se viralizara una imagen de un paseo familiar por las calles de Milán.

La periodista Naiara Vecchio compartió en sus redes sociales una publicación en la que se ve a la empresaria de espaldas y de la mano con su pareja, Martín Migueles, y sus niñas, fruto de su relacion Icardi, mientras atraviesa un delicado momento familiar.

“Wanda Nara con sus hijas y Martín Migueles por Milán”, escribió Naiara en cuenta de X (antes Twitter) junto a un video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Foto_ Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. En el mismo posteo, Vecchio brindó información sobre la situación judicial vinculada a las menores y sostuvo: "La defensa de Wanda hizo un pedido a Interpol para obtener la autorización de pasaportes de sus hijas tras el robo y negarse Icardi a firmar“.

Además, agregó un dato que marcaría los tiempos de la resolución del conflicto: "03/08 comienzan las clases escolares de las niñas en Buenos Aires“.

La publicación se dio luego de que trascendiera que las hijas de Wanda e Icardi fueron víctimas de un robo en Milán mientras estaban al cuidado de Nora Colosimo, la madre de la conductora, episodio que reavivó la disputa entre los padres por el traslado de las menores y la documentación necesaria para que puedan regresar a la Argentina.

Naiara Vecchio: “La defensa de Wanda hizo un pedido a Interpol para obtener la autorización de pasaportes de sus hijas tras el robo y negarse Icardi a firmar“.

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MAURO ICARDI TUVO UN ROMÁNTICO GESTO CON LA CHINA SUÁREZ EN PLENO VIAJE A ITALIA: “EL AMOR DE MI VIDA”

Mauro Icardi volvió a dejar en evidencia el gran momento que atraviesa junto a Eugenia “la China” Suárez. En las últimas horas, el futbolista compartió una historia de Instagram desde el avión rumbo a Italia y sorprendió con una romántica dedicatoria para su pareja.

En la imagen se los ve a ambos sentados juntos durante el vuelo, luciendo gorras y sonriendo relajados a cámara. Sobre la foto, Icardi escribió una frase que no pasó inadvertida: “El amor de mi vida”, acompañada por un emoji de corazón rosa y mencionando la cuenta de la actriz.

El gesto no hizo más que reafirmar la solidez de la relación, ya que la China decidió acompañarlo en este importante viaje a Europa. El delantero viajó a Italia para reencontrarse con las dos hijas que tiene con Wanda Nara, luego del difícil momento que atravesaron las nenas tras el robo que sufrieron en Milán cuando estaban al cuidado de Nora Colosimo, la mamá de la conductora.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

En ese contexto, la presencia de la China Suárez junto a Icardi volvió a captar todas las miradas. Con una simple pero contundente declaración de amor en redes sociales, el futbolista dejó en claro el lugar que ocupa la actriz en su vida, incluso en un viaje marcado por un fuerte componente familiar.