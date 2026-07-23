Nicolás Occhiato habló sobre el conflicto con Flor Peña, que escaló luego de la polémica que involucró a la familia Messi y terminó afectando a Luzu TV. En una nota con América, el conductor confirmó que ambos mantuvieron una conversación privada y que finalmente no habrá juicio.

"Fue una charla buena, re piola, que nos debíamos ambas partes y creo que estuvo muy buena“, expresó Occhiato al ser consultado por el encuentro que mantuvo con la actriz. Ante la consulta sobre si el conflicto judicial quedó atrás, Occhiato fue contundente: ”Sí. No hay juicio y eso está bueno. Por lo menos los dos estamos contentos con eso“.

Además, contó cuál fue la explicación que recibió por parte de la conductora sobre la situación. “Ella me dijo que nunca tuvo esa intención desde ningún momento, así que le creí“, aseguró.

Nicolás Occhiato habló de Flor Peña (Foto: captura de América).

Cuando el cronista le recordó que hubo abogados involucrados y que incluso se habló de un importante monto económico en disputa, el conductor evitó profundizar en la polémica y respondió: "Yo me quedo con lo que me dijo ella en esa charla“.

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

También descartó haberse enojado con Barby Franco, luego de que trascendiera que la modelo había mencionado cifras relacionadas con el conflicto. “¿Cómo me voy a enojar? No, no”, respondió entre risas.

QUÉ DIJO NICOLÁS OCCHIATO SOBRE LAS TEORÍAS CONSPIRATIVAS TRAS LA FINAL DEL MUNDIAL 2026

Antes de despedirse, Nicolás Occhiato también fue consultado por las teorías conspirativas que circularon en redes sociales después de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

Lejos de alimentar esas versiones, el conductor fue categórico: “Me parece un absurdo total. Como dijo Scaloni y todos los jugadores, España ganó bien. Si ven el partido que hizo contra Francia, jugó de la misma forma y anuló a jugadores como Mbappé, Dembélé y Olise. Juega así y, para mí, ganaron bien. No queda otra”.

Finalmente, cerró con un mensaje de apoyo para el plantel argentino: "Total agradecimiento a toda la Selección y a los muchachos“, dijo antes de retirarse para continuar con sus compromisos laborales.

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