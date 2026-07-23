Valentino Yospe, el hijo de Natacha Jaitt, estuvo como invitado en LAM y conmovió al recordar cómo fue la última conversación que mantuvo con su mamá antes de su muerte, ocurrida el 23 de febrero de 2019.

La mediática falleció a los 41 años y fue hallada sin vida en el salón de eventos Xanadú, en la localidad bonaerense de Benavídez. Desde entonces, tanto Valentino como Ulises Jaitt sostienen que no se trató de una muerte natural.

“Si no hubiera ido de Mirtha, estaría viva... Siento que a mi mamá la mataron”, expresó el joven durante la entrevista con Ángel de Brito.

El hijo de Natacha Jaitt recordó su última conversación con ella

Cómo fue la última charla entre Valentino y Natacha Jaitt

Al recordar aquel día, Valentino relató que se encontraba en la casa de un amigo cuando recibió la noticia de la muerte de su mamá.

“Cuando me enteré de la muerte de mi mamá estaba en la casa de Gonza, un amigo de la primaria”, comenzó.

Luego reconstruyó la última conversación que tuvieron antes de que Natacha asistiera al evento donde horas después perdería la vida.

“Mi mamá iba a ir al lugar donde fallece. Me dijo: ‘Valentino, tengo que salir, tengo que ir a un evento. Capaz no vuelvo hasta el domingo, voy a estar 24 horas ahí’. Yo le pregunté si quería que me fuera a dormir a la casa de un amigo. Ese día habíamos discutido porque había llegado tarde a mi casa”, recordó Valentino.

El joven explicó que finalmente se fue a la casa de su amigo y, durante la madrugada, intercambió los últimos mensajes con su mamá.

“Agarré mis cosas y me fui a lo de Gonza. A las dos de la mañana agarré el celular y tenía un mensaje de ella que decía: ‘No me avisaste que llegaste, ¡sos boludo!’. Yo le respondí: ‘Disculpá, mamá. Te aviso mañana cuando salga. ¿Me pasás a buscar?’. Ella me contestó: ‘Sí, yo te paso a buscar’. Entonces le puse: ‘Te amo, má’. Y ella me respondió: ‘Yo te amo más’”, reveló el hijo de Natacha Jaitt.