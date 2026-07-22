“Esperando a Godot”, de Samuel Beckett, tendrá su última función en la Ciudad de Buenos Aires el próximo sábado 25 de julio a las 21:00 en el Teatro El Popular (Chile 2080, CABA).

La puesta presenta una traducción y versión de Rubén Pires y Hugo Halbrich, bajo la dirección de Mirta Israel, y reúne en escena a Nacho Rossetti, Patricio Delahanty, Emiliano Dátola y Santiago Miniño.

La ficha técnico-artística se completa con Miguel Gallardo en la escenografía; Hernán Balestra a cargo del diseño de luces, sonido, operación técnica y parte de la fotografía; la producción general de Nacho Rossetti; y fotografías de Hernán Balestra y Santiago Miniño.

Esta será la última oportunidad para disfrutar en CABA de uno de los textos más emblemáticos del teatro universal, considerado una de las grandes obras del siglo XX.

Las entradas con descuento ya se encuentran disponibles a través de Alternativa Teatral.