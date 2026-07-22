La cartelera porteña suma una nueva apuesta para los amantes del humor. “Con la nuestra”, la nueva comedia escrita por Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem, desembarcará el próximo 20 de agosto en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, con funciones de jueves a domingo.

La obra reúne un elenco integrado por Jorgelina Aruzzi, Marcelo De Bellis, Rafael Ferro, Patricia Echegoyen, Gloria Carrá y Tomás Kirzner, bajo la dirección de Peto Menahem y la producción general de Preludio.

Foto: prensa Con la nuestra

Según adelantaron sus creadores, se trata de una comedia de ritmo vertiginoso, con giros inesperados y situaciones disparatadas que prometen mantener al público entre risas de principio a fin.

De qué trata “Con la nuestra”

La historia transcurre en un exclusivo country, donde tres vecinas y el instructor de tenis del barrio irrumpen en la casa de un financista convencidos de que se encuentra fuera del país.

El objetivo del grupo es recuperar el dinero que le confiaron para una inversión que prometía convertirlos en millonarios.

Sin embargo, el plan cambia por completo cuando descubren que el hombre nunca se fue. A partir de ese momento, la trama se convierte en una sucesión de mentiras, reproches, alianzas inesperadas y secretos que salen a la luz, mientras todos intentan salvarse como pueden.

Video: prensa Con la nuestra

La aparición de un guardia de seguridad del country, con cuentas pendientes por resolver, terminará de complicar una situación que ya parecía fuera de control. La obra propone una mirada irónica sobre la ambición, los negocios dudosos y las pequeñas miserias humanas, envuelta en una historia de humor y enredos.

El elenco de “Con la nuestra”

La nueva comedia contará con:

Jorgelina Aruzzi

Marcelo De Bellis

Rafael Ferro

Patricia Echegoyen

Gloria Carrá

Tomás Kirzner

Foto: prensa Con la nuestra

El libro original fue escrito por Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem, quien además estará a cargo de la dirección del espectáculo.