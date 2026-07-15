Los Macocos regresan con la segunda temporada de ¡Chau, Macoco!, el espectáculo que conmemora sus 40 años de trayectoria y que, tras su exitoso paso por el Teatro Regio, desembarca en la Sala Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires.

Así es “¡Chau, Macoco!"

Escrita por Mariana Chaud junto a los integrantes de Los Macocos —Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf y Marcelo Xicarts— y dirigida por la propia Chaud, la obra propone un original biodrama apócrifo que reconstruye, con el humor y el sello inconfundible del grupo, la historia de una de las compañías teatrales más queridas de la escena argentina.

Estrenada en 2025 como parte de los festejos por las cuatro décadas de la banda, ¡Chau, Macoco! repasa el recorrido de Los Macocos desde su primer espectáculo en 1985, presentado en el histórico teatro El Parque, del grupo Los Volatineros.

Funciones y entradas de "¡Chau, Macoco!"

La obra se presentará a partir del 18 de julio, con funciones los sábados y domingos a las 20:00, en la Sala Caras y Caretas (Sarmiento 2037, CABA).

Las entradas generales tienen un valor de $35.000 y pueden adquirirse a través de Passline. Además, habrá una preventa anticipada 2x1 por tiempo limitado.

La función tiene una duración de 110 minutos.

Ficha técnica de "¡Chau, Macoco!"