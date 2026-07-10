Tras el éxito de títulos como Matilda, School of Rock, La Sirenita y Charlie y la fábrica de chocolate, los productores detrás de algunos de los musicales más convocantes del país anunciaron una nueva apuesta: Frozen, el musical llegará a la Argentina en 2027.

La adaptación teatral del clásico de Disney se presentará en el Teatro Gran Rex, sobre la Avenida Corrientes, con funciones previstas a partir de mayo de 2027, en una producción que buscará conquistar tanto a los fanáticos de la película como a nuevas generaciones de espectadores.

La llegada de Frozen, el musical representa una de las noticias más esperadas para el teatro argentino y se perfila como uno de los grandes estrenos de la temporada de invierno del próximo año.

Foto: prensa Frozen

Frozen, el musical: cuándo estrena en Argentina

La producción estará a cargo de Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, responsables de exitosos espectáculos familiares que marcaron los últimos años de la cartelera porteña.

La obra se instalará en el emblemático Teatro Gran Rex desde mayo de 2027, con una puesta en escena de gran formato que recreará el universo de Arendelle y la historia de las hermanas Elsa y Anna, una de las películas más exitosas de Disney.

El musical combina canciones inolvidables, impactantes efectos visuales y una historia que pone en primer plano el amor fraternal, el coraje, la amistad y la aceptación de uno mismo.

La apuesta de los productores para el invierno 2027

Con este anuncio, los productores renuevan su compromiso con el desarrollo del teatro musical de gran escala en la Argentina, acercando espectáculos internacionales al público local.

“Cada nuevo título de Disney representa un enorme desafío artístico y de producción, pero también una oportunidad única para seguir acercando historias que han inspirado a generaciones enteras de espectadores. Estamos muy orgullosos de sumar Frozen, el musical a nuestro recorrido y de continuar fortaleciendo la tradición del teatro musical de nivel internacional en Argentina", expresó Carlos Rottemberg, uno de los productores del espectáculo.

La expectativa es alta: luego de las exitosas temporadas de Matilda, School of Rock, La Sirenita y Charlie y la fábrica de chocolate, la llegada de Frozen, el musical promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos teatrales de 2027 y en una de las salidas familiares más elegidas durante las vacaciones de invierno.