Con apenas 23 años y una trayectoria internacional que la posiciona entre las ilusionistas más destacadas de América Latina, La Maga Caro presenta en Buenos Aires con “Sintonía Mágica”, un espectáculo que promete sorprender a grandes y chicos con una propuesta donde la ilusión, el humor y la música se unen en una experiencia inolvidable.

Así es “Sintonía Mágica”

La Maga Caro

Luego de un exitoso debut en San Pablo, Brasil, “Sintonía Mágica” llega por primera vez a Argentina con una propuesta especialmente pensada para disfrutar en familia.

El espectáculo invita al público a vivir una experiencia inmersiva e interactiva, donde los efectos de magia suceden a pocos centímetros de los espectadores.

Con una combinación de ilusiones sorprendentes, música, humor e intuición, el show propone un recorrido donde lo imposible parece hacerse realidad y la conexión con el público se convierte en la verdadera protagonista.

Fechas, lugar y entradas de “Sintonía Mágica”

Funciones:

Viernes 24 de julio.

Sábado 25 de julio.

Viernes 31 de julio.

Sábado 1 de agosto.

Lugar: Bar Mágico, Carlos Calvo 1631, Ciudad de Buenos Aires.

Entradas anticipadas: disponibles en el sitio oficial de Bar Mágico.

Acerca de la Maga Caro

La Maga Caro

Caro Scialabba, conocida artísticamente como La Maga Caro, es la ilusionista más joven de Argentina y cuenta con más de diez años de carrera profesional. Actualmente conduce el segmento “Del Plata en modo magia” por Radio del Plata (AM 1030).

En 2015, cuando tenía apenas 13 años, obtuvo el Primer Premio de la Federación Latinoamericana de Sociedades Mágicas (FLASOMA), convirtiéndose en campeona latinoamericana de magia. En 2020 fue elegida la mejor maga de su categoría en Presto Magic México.

Presentó espectáculos de cartomagia e ilusionismo en España, Canadá, Brasil y Colombia. En Argentina compartió escenario con el campeón mundial de magia Henry Evans en producciones como Gran noche mágica, El otro lado de la magia, La magia más allá del efecto, No se puede hacer más cerca y Algo más que una ilusión.

La Maga Caro fue la prestidigitadora más joven en ingresar a la Entidad Mágica Argentina, organización que reúne a los principales profesionales del país. En 2023 brindó la charla TEDx “La magia está en vos” y actualmente desarrolla conferencias y capacitaciones en distintos países de América Latina.

Durante la pandemia llevó su magia al formato virtual con presentaciones para Japón, Estados Unidos y diversos países de Europa. En 2021 impulsó “Noche de reinas”, una gala que reunió a destacadas magas argentinas con el objetivo de visibilizar y fortalecer el rol de la mujer dentro del mundo del ilusionismo.