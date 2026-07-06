Después de conquistar ciudades como Londres, Ciudad de México y Bogotá, Jurassic World: The Experience desembarcó por primera vez en Buenos Aires con una propuesta inmersiva que ya es un éxito de cara a las vacaciones de invierno. Basada en la exitosa franquicia cinematográfica de Universal Pictures y Amblin Entertainment, la experiencia invita a grandes y chicos a sentirse dentro de Isla Nublar a través de un recorrido que combina entretenimiento, ciencia y educación.

Desde el ingreso, los visitantes atraviesan escenarios inspirados en las películas, con selvas prehistóricas y ambientaciones que recrean el universo jurásico. El gran atractivo son los dinosaurios de tamaño real, desarrollados con tecnología animatrónica de última generación por los especialistas de Animax Designs, que ofrecen una experiencia tan impactante como realista.

Jurassic World: The Experience (Foto: gentileza Urban Group)

Entre los protagonistas del recorrido se destacan un imponente Braquiosaurio, los veloces Velociraptors —incluida Blue, una de las favoritas de los fanáticos— y el temible Tiranosaurus Rex, que se convierte en uno de los momentos más esperados de la visita. Cada espacio fue diseñado para que el público viva una aventura cargada de emoción, adrenalina y nostalgia.

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JURASSIC WORLD: THE EXPERIENCE ABRIÓ EN BUENOS AIRES Y YA AGOTÓ SUS PRIMERAS FUNCIONES

La producción está a cargo de Neon, compañía líder a nivel mundial en experiencias inmersivas, y se presenta en colaboración con Universal Destinations & Experiences y Popart Music. Se trata de una exhibición familiar de gran escala inspirada en una de las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos.

Jurassic World: The Experience (Foto: gentileza Urban Group)

“Estamos realmente muy emocionados con la respuesta del público. Estamos teniendo funciones agotadas todos los días y por eso sumamos nuevas, para que nadie se pierda de esta gran experiencia, única en Buenos Aires y nunca antes vista en el país”, expresó Matías Loizaga, de Popart.

Jurassic World: The Experience (Foto: gentileza Urban Group)

“Es la exhibición de dinosaurios más grande del planeta. Un espectáculo inmersivo impactante, de nivel internacional que marcó récords en cada una de sus presentaciones, superando los 8 millones de visitantes. Es un orgullo traer al país esta producción, de la mano de Universal Destinations & Experiences", cerró.

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