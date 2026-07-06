Belu Lucius, Emily Lucius, Stephanie Demner y Mica Viciconte viajaron al festival de cine más famoso del mundo, y el resultado fue un contenido que mezcló glamour con humor en su mejor versión.
Porque si algo tienen en común Belu, Emily, Mica y Stephanie es que saben reírse de sí mismas —o en este caso, no reirse para nada.
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En el clip, que rápidamente se viralizó, las cuatro amigas aparecen desbordadas de risas y situaciones cómicas, con una frase que ya se convirtió en el resumen perfecto de la experiencia:
“Prometimos no divertirnos tanto”. La espontaneidad del grupo y la química entre ellas fue lo que más enamoró a sus seguidores.
EL VIAJE DE BELU LUCIUS, EMILY LUCIUS, STEPHANIE DEMNER Y MICA VICICONTE A CANNES
Lejos de la alfombra roja, las influencers mostraron el lado más humano y divertido de la experiencia: momentos entre risas, confesiones y una complicidad que quedó registrada para siempre en el video.