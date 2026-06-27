Mica Viciconte se convirtió en cronista de su propia aventura europea, compartiendo con sus seguidores cada rincón mágico que descubre en Francia. La pareja de Fabián Cubero viajó junto a un grupo de creadoras de contenido para participar de distintas actividades laborales que la llevaron a algunos de los destinos más icónicos del continente.

Desde su llegada, la influencer no dejó de fascinar a su comunidad con postales que parecen sacadas de una película. Entre cascadas imponentes, calles históricas de París, plazas emblemáticas y vistas panorámicas de la Costa Azul, Mica se mostró completamente cautivada por cada escenario que fue descubriendo.

Mica Viciconte posa frente a una cascada. Crédito Instagram Por: Instagram

Horas antes de compartir las primeras postales de su aventura europea, Mica Viciconte confesó algo que muchas madres enfrentan: este viaje representa la primera ausencia prolongada que debe pasar lejos de su hijo Luca en mucho tiempo.

"No les voy a mentir: cuesta. Cuesta dejar los abrazos, las rutinas y esos momentos que llenan el alma", escribió Viciconte Por: Instagram

“No les voy a mentir: cuesta. Cuesta dejar los abrazos, las rutinas y esos momentos que llenan el alma”, escribió la ex Combate junto a una tierna fotografía abrazando a Luca.

Mica Viciconte en sus vacaciones soñadas. Crédito Instagram Por: Instagram

“Pero también aprendí que está bien elegirnos de vez en cuando. Disfrutar, crecer y vivir nuevas experiencias”, agregó.

Mica Viciconte en sus vacaciones soñadas Por: Instagram

Ya instalada en Francia, a través de una videollamada compartida en sus historias de Instagram, se pudo presenciar un momento que enterneció a sus seguidores: la influencer conectando con Luca desde miles de kilómetros de distancia.