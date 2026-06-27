Mica Viciconte se convirtió en cronista de su propia aventura europea, compartiendo con sus seguidores cada rincón mágico que descubre en Francia. La pareja de Fabián Cubero viajó junto a un grupo de creadoras de contenido para participar de distintas actividades laborales que la llevaron a algunos de los destinos más icónicos del continente.
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Desde su llegada, la influencer no dejó de fascinar a su comunidad con postales que parecen sacadas de una película. Entre cascadas imponentes, calles históricas de París, plazas emblemáticas y vistas panorámicas de la Costa Azul, Mica se mostró completamente cautivada por cada escenario que fue descubriendo.
Horas antes de compartir las primeras postales de su aventura europea, Mica Viciconte confesó algo que muchas madres enfrentan: este viaje representa la primera ausencia prolongada que debe pasar lejos de su hijo Luca en mucho tiempo.
“No les voy a mentir: cuesta. Cuesta dejar los abrazos, las rutinas y esos momentos que llenan el alma”, escribió la ex Combate junto a una tierna fotografía abrazando a Luca.
“Pero también aprendí que está bien elegirnos de vez en cuando. Disfrutar, crecer y vivir nuevas experiencias”, agregó.
Ya instalada en Francia, a través de una videollamada compartida en sus historias de Instagram, se pudo presenciar un momento que enterneció a sus seguidores: la influencer conectando con Luca desde miles de kilómetros de distancia.