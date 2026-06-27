La muerte de Ernestina Pais, ocurrida el 26 de junio, conmocionó al mundo del espectáculo. La conductora tenía 54 años y falleció trágicamente luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

En ese mismo momento, su hermana Federica Pais se encontraba en Canal 9, preparándose para salir al aire con su programa.

Al ser notificada de la tragedia, su reacción fue inmediata: abandonó el canal para reunirse con su familia y acompañarla en ese doloroso momento, según contó Susana Roccasalvo en Implacables.

La desgarradora reacción de Federica Pais al enterarse de la muerte de Ernestina: “Salió corriendo”

"Federica estaba ayer en Argentina 12, en este canal, por salir al aire, cuando los productores fueron a darle la noticia“, relató Roccasalvo, a 24 horas del trágico accidente ferroviario que le costó la vida a Ernestina.

El momento del choque de auto de Ernestina Pais con el Tren de la Costa que provocó su muerte fatal (Foto: captura de TN).

A su lado, Lola Cordero amplió: "Estaba en sala, preparándose. El programa va de 21 a 23 y salió corriendo. Se levantó y se fue para contener a su familia“.

La panelista también hizo referencia al difícil momento que atraviesan los seres queridos de la conductora: "El hijo de Ernestina tiene 22 años y era la primera persona a la que había que contener y cuidar“, expresó.