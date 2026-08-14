Martita Fort protagonizó un emotivo momento al hablar de su papá, Ricardo Fort, durante su visita a Otro Día Perdido. La influencer fue consultada sobre el empresario y, después de una pregunta que la tomó por sorpresa, terminó compartiendo una profunda reflexión sobre la manera en que mantiene presente su recuerdo.

“Yo lo extraño, pero al mismo tiempo me siento protegida por él. Siento que es mi guía. Está ausente porque no ves el cuerpo, pero lo siento presente. La energía está y me guía mucho”, comenzó diciendo Martita sobre su papá.

Durante la charla, la influencer también explicó por qué disfruta participar de programas de televisión y mostrarse públicamente: “Me gusta estar en estos espacios, producirme y estar en la tele porque me gusta seguir el legado. Que digan, ‘está en la tele la hija de Ricardo Fort’, ¿me entendés?”, comentó.

Foto: Captura (eltrece)

Para Martita, esa asociación no es algo que quiera evitar. Por el contrario, disfruta que sus apariciones funcionen como una manera de mantener presente la figura de su padre, que murió en 2013.

Para ella, mantener vivo el legado de su papá no implica solamente hablar de Ricardo, sino también seguir apareciendo, construyendo su propio camino y haciendo que su nombre continúe presente.

Foto: Instagram (@martacfort)

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MARTA FORT REVELÓ LA CONDICIÓN BOMBA QUE PONDRÍA PARA ENTRAR A GRAN HERMANO: GENERACIÓN DORADA

Marta Fort volvió a dar que hablar con una declaración tan espontánea como picante sobre su posible participación en Gran Hermano: Generación Dorada. Invitada al segmento “Todo lo contrario” de Streams Telefe, la influencer no dudó en poner sobre la mesa su única —y llamativa— condición para ingresar a la casa más famosa del país.

Todo comenzó cuando los conductores Grego Rosello y Lean Saifir le preguntaron si se animaría a participar del reality nde Telefe. Lejos de esquivar la respuesta, Marta fue directa y aseguró que solo entraría si tuviera la libertad absoluta de irse cuando quisiera, y con destino asegurado.

“Si yo tengo una reunión en donde me dicen: ‘bueno, cuando vos quieras, podés abrir la puerta y te vas a Miami”, lanzó, generando risas inmediatas en el estudio. La ocurrencia dio pie a bromas sobre una salida sin escalas desde Ezeiza, pero también dejó en claro su postura frente al juego.

Foto: Instagram (@martacfort)

Lejos de mostrarse como una participante tradicional, la hija de Ricardo Fort incluso imaginó cómo sería su paso por el reality: intenso, breve y sin filtros: “Entro, estoy dos semanas, la rompo toda, me peleo con todos, hago quilom..., quilom..., quilom... Y después digo: ‘¿sabés qué? Me canso, abro la puerta y me voy. Así de sencillo”, cerró, entre risas.

¡Decidida!