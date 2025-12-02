El mundo del espectáculo se revolucionó después de que Marta Fort apareciera en el lanzamiento de la temporada 2026 de Punta del Este acompañada por un joven que no era Alan Simone, el ex Gran Hermano con quien se la vinculó en las últimas horas.

La hija de Ricardo Fort llegó al evento junto a su mánager, pero lo que más llamó la atención fue su actitud en la barra del restaurante: se la vio muy cerca de un chico desconocido, compartiendo charlas y risas. Ante la consulta de los medios, la influencer fue tajante: "Es solo un amigo“, aclaró, aunque las imágenes dejaron lugar a la duda.

Fotos: Instagram

Los rumores de romance entre Marta Fort y Alan Simone crecieron cuando el ex Gran Hermano dejó entrever en un vivo que estaba empezando algo con la modelo. Incluso, Catalina Gorostidi, otra ex participante del reality, fue quien mandó al frente a su amigo y contó que se estaban viendo frente a una pregunta de Nahuel Saa en el vivo.

Alan, por su parte, no negó el vínculo cuando sus seguidores le preguntaron por Marta y hasta bromeó con la posibilidad de que ella fuera su “futura señora”. Sin embargo, todo parece haber quedado en la nada o, directamente, nunca pasó de la amistad.

Leé más:

Estalló la interna entre primos en la familia Fort: “No saben de dónde colgarse”

LAS FOTOS DE MARTITA FORT CON UN MISTERIOSO ACOMPAÑANTE EN PUNTA DEL ESTE

Martita Fort con un acompañante en Punta del Este (Foto: Movilpress)

Martita Fort con un acompañante en Punta del Este (Foto: Movilpress)

Martita Fort con un acompañante en Punta del Este (Foto: Movilpress)

Martita Fort con un acompañante en Punta del Este (Foto: Movilpress)

Martita Fort con un acompañante en Punta del Este (Foto: Movilpress)

Martita Fort con un acompañante en Punta del Este (Foto: Movilpress)

Leé más:

El conmovedor recuerdo de Martita Fort a Ricardo en el día en que su papá hubiera cumplido años

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.