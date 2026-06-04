La presencia de Camila Mayan junto a Valentina Cervantes en el lanzamiento de la marca de ropa deportiva de Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, colocó a Ailén Cova en el centro del debate por su condición de pareja de Alexis Mac Allister, y ahora la mamá de Alaia Mac Allister rompió el silencio.

“No pasó nada con las chicas”, respondió de entrada Ailén para descartar un conflicto puntual.

Lo cierto es que ni Antonela Roccuzzo ni Tini Stoessel, por citar a las parejas de Lionel Messi y Rodrigo de Paul como las más famosas y representativa, siguen a Cova en redes sociales.

Alexis Mac Allister, Ailén Cova y Alaia. Fotos: Instagram @alemacallister y @ailencova

De hecho, sólo Agustina Gandolfo (Lautaro Martínez), Muriel López (Lisandro Martínez) y Valu Cervantes (Enzo Fernández) siguen a Ailén... ¡Pero además son followers de Mayan!

Acto seguido se diferenció: “Lo que sí pasa es que yo no hago pública mi vida privada, ja, ja”.

“Lo que sí pasa es que yo no hago pública mi vida privada, ja, ja”. Ailén Cova.

Aunque Nancy Duré recordó que una de las razones por las cuales Mac Allister había dejado a Cami Mayan era por ventilar intimidades.

Cómo se lleva Ailén Cova con las parejas de los jugadores de Argentina

“Desde el día uno me súper incluyeron”, afirmó en su mensaje a Pochi de Gossipeame.

Quiénes son las seguidoras de Ailén Cova entre las parejas de jugadores de la Selección Argentina.

Por último, Ailén Cova reveló: “Incluso me junté con varias fuera del ambiente del ambiente del fútbol”.