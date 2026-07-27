La alfombra roja de los Premios Pinti dejó uno de los momentos más tiernos de la noche cuando Dai Fernández sorprendió con un romántico elogio para Nico Vázquez, su compañero en Rocky nominada como Drama o Comedia Dramática del Año), en la entrada del Teatro Colón.

Mientras Sofía Kotler les preguntaba si se habían ayudado a elegir los looks para la ceremonia, la actriz no dudó en halagar al protagonista de la exitosa obra: “No, no, no. Es hermoso... cualquier cosa que se ponga”, lanzó, provocando la complicidad de Nico.

Más allá del divertido intercambio, el actor se mostró emocionado por el presente que vive Rocky, una de las obras más convocantes de la cartelera: “Estamos muy felices, agradecidos. Primero con el público, que llenó la sala y la sigue llenando después de dos años. Creo que el mayor premio es ese, llenar una sala de teatro durante tanto tiempo”, expresó.

Foto: Captura (eltrece)

Además, destacó el significado especial que tuvo recibir una distinción con el nombre de Enrique Pinti: “Yo lo quería mucho. Cada vez que me cruzaba con él me auguraba cosas lindas, me deseaba lo mejor. Para mí fue uno de los más grandes”, afirmó.

Dai, por su parte, remarcó que todo el equipo de la producción dijo presente en la ceremonia: “Vinimos todos. Están los técnicos también”, cerró sobre el equipo al que tildaron de “muy unido”.

¡En su mejor momento!

Foto: Captura (eltrece)

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LA ROMÁNTICA DECLARACIÓN DE AMOR DE DAI FERNÁNDEZ A NICO VÁZQUEZ EN SU CUMPLEAÑOS

Nico Vázquez celebró un nuevo cumpleaños rodeado del cariño de sus seres queridos y una de las primeras en dedicarle un mensaje público fue Dai Fernández, su pareja y compañera en la exitosa obra Rocky.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió una cálida postal en la que se la ve abrazada al actor (que celebró sus 49 años) en un restaurante, mirándolo con una enorme sonrisa y dejando en evidencia el gran presente que atraviesan.

Junto a la imagen, Dai escribió una sentida dedicatoria que rápidamente enterneció a sus seguidores: “Que la vida tenga muchas cosas hermosas preparadas para vos. Feliz vuelta al sol @nicovazquezok. Te (emoji de un corazoncito rojo)”, expresó la artista, acompañando sus palabras con un emoji de corazón rojo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@dadyfernandez) Por: Fabiana Lopez

Pero las muestras de cariño no terminaron ahí. Minutos después, Dai también publicó un video del festejo que se realizó en el teatro donde protagonizan la obra. En las imágenes se pudo ver a Nico siendo agasajado por todo el elenco, el equipo técnico y los trabajadores que forman parte del espectáculo.

Con varuas torta, aplausos y una lluvia de buenos deseos, sus compañeros le cantaron el feliz cumpleaños y lo llenaron de afecto en una jornada cargada de emoción, mientras Nico pedía sus deseos antes de soplar las velitas.