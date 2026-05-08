A casi siete meses de haber oficializado su noviazgo con Dai Fernández, Nico Vázquez sorprendió a todos con una declaración pública de amor que dejó en claro cuánto significa su pareja en su vida.

A través de sus redes sociales, el actor compartió un collage de fotos donde se los ve súper cómplices, intercambiando miradas tiernas y gestos románticos. Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que eligió dedicarle.

“Te merecés ser feliz en todo y más”, escribió Nico. El posteo no tardó en viralizarse y muchos interpretaron el gesto como la confirmación de que la pareja atraviesa su momento más fuerte desde que decidió mostrarse públicamente.

¡Que viva el amor!

Foto: Captura de Instagram Stories (@nicovazquezok) Por: Fabiana Lopez

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NICO VÁZQUEZ CONTÓ CÓMO SE PREPARA PARA CONDUCIR POPSTARS Y SE SINCERÓ SOBRE SU RELACIÓN CON DAI FERNÁNDEZ

La noticia de que Nico Vázquez será el conductor de la nueva edición de Popstars en Telefe causó un gran revuelo. En una charla exclusiva con Intrusos, el actor compartió cómo se está preparando para este desafío y ahondó en su deseo de mantener su vida privada fuera de las cámaras.

“Es un desafío inmenso, pero también una felicidad espectacular de la mano de Gustavo Yankelevich”, afirmó el actor, quien se mostró entusiasmado por ser parte de este proyecto que promete ser un fenómeno. Según relató, la propuesta llegó en una conversación con el productor y socio cercano, quien le lanzó la idea durante un ensayo grupal: “Me siento muy halagado. Bueno, somos socios. Y en este caso me quería como conductor”, recordó con una sonrisa.

El ofrecimiento, inesperado para Vázquez, llegó cuando Yankelevich le explicó que su rol sería algo así como un “guía, un conductor, un host que va acompañando”. Sorprendido por la propuesta, el actor no dudó en aceptar el reto, aunque reconoció que la idea de estar al frente de un reality tan grande le trae muchas responsabilidades.

Foto: Captura (América)

En cuanto a su preparación para este nuevo desafío televisivo, Nico explicó que está cuidando mucho su bienestar personal para mantenerse equilibrado: “Es lo primero que me preocupa, que lo hablo con mi terapeuta. Le digo: ‘no me quiero desequilibrar en el sentido de que estoy en eje, ¿viste? Pero también estoy con muchos compromisos”. Además, dejó claro que el canal ha sido flexible para ajustar su agenda y poder compatibilizar todos sus proyectos.

Pero el foco no estuvo solo en su carrera. El tema de su vida personal también estuvo sobre la mesa, especialmente su relación con la actriz Dai Fernández, con quien se muestra muy reservada. “Elijo mostrar lo que tengo ganas. No tengo ganas de exponerme mucho”, confesó sin rodeos, dejando en claro que prefiere mantener su privacidad intacta.

Lejos de los flashes y las especulaciones mediáticas, el entrevistado destacó que valora la intimidad de sus logros, tanto profesionales como personales, y que disfruta de compartir esos momentos con las personas que realmente importan: “Paso a paso”, cerró.