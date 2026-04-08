En pleno éxito de Rocky, Dai Fernández dialogó con Ciudad y reflexionó sobre su presente profesional, marcado por un desafío que la encuentra en plena evolución: consolidarse como actriz en una de las obras más exigentes de la cartelera.

Si bien tiene formación en canto, danza y actuación, este proyecto representa un punto de inflexión en su carrera. “Me encanta porque es un desafío. No había tenido todavía la oportunidad de desarrollarme tanto como actriz”, aseguró.

Nico Vázquez celebró el oro de la obra Rocky en los Premios ACE (Foto: Movilpress).

El desafío de protagonizar Rocky

En la obra que protagoniza junto a Nico Vázquez, Dai se pone en la piel de Adrian, un personaje icónico que atraviesa una transformación profunda a lo largo de la historia.

“Creo que el desafío más grande es la transformación que ella hace durante la obra. Arranca de una manera y termina completamente distinta, con otra confianza en sí misma”, explicó.

“Creo que el desafío más grande es la transformación que ella hace durante la obra. Arranca de una manera y termina completamente distinta, con otra confianza en sí misma” Dai Fernández.

Ese recorrido emocional, según contó, es uno de los aspectos más exigentes desde lo actoral.

Nico Vázquez y Dai Fernández celebraron el oro de la obra Rocky en los Premios ACE (Foto: Movilpress).

Nico Vázquez y Dai Fernández celebraron el oro de la obra Rocky en los Premios ACE (Foto: Movilpress).

De la formación al escenario

Lejos de verlo como un salto abrupto, la actriz entiende este presente como el resultado de años de preparación. Por eso, al mirar hacia atrás, tiene claro qué le diría a su versión más joven: “Que confíe, que sea paciente y que siga entrenando, porque todo eso trae resultados a la larga”.

Nico Vázquez y Dai Fernández celebraron el oro de la obra Rocky en los Premios ACE (Foto: Movilpress).

Además, reveló que le gustaría expandir su carrera hacia el cine en el futuro: “Me encantaría hacer una película”.

“Me encantaría hacer una película”. DAI FERNÁNDEZ SOBRE SU FUTURO COMO ACTRIZ.

Una anécdota del detrás de escena

Sobre los imprevistos arriba del escenario, Dai no dudó en elegir qué situación le resultaría más complicada: “Caerse, 100%. Olvidarse la letra lo podemos resolver, improvisamos… pero caerse es más difícil”.

Con disciplina, formación y una oportunidad clave sobre el escenario, Dai Fernández atraviesa un momento de crecimiento que la posiciona como una de las figuras a seguir dentro del teatro musical argentino.