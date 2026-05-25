Dentro del nutrido catálogo de Netflix, pocas películas lograron construir una atmósfera tan opresiva y perturbadora como El diablo a todas horas, un thriller psicológico

La producción dirigida por Antonio Campos reúne un elenco plagado de figuras reconocidas como Tom Holland, y propone un relato oscuro sobre violencia, fanatismo religioso y corrupción moral en la América profunda de mediados del siglo XX.

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Con una duración de 138 minutos, la película despliega una historia coral atravesada por personajes marcados por la culpa, el trauma y la brutalidad cotidiana.

De qué trata El diablo a todas horas

La historia se desarrolla entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los años 60, en una zona rural de Ohio y Virginia Occidental donde la religión, la violencia y la desesperación parecen convivir de manera permanente.

Allí, distintos personajes profundamente dañados comienzan a cruzarse en una trama donde el horror se manifiesta tanto en los actos criminales como en las creencias extremas.

En el centro del relato aparece Arvin Russell, un joven marcado por la muerte de su madre y por la influencia traumática de su padre, un veterano de guerra obsesionado con los sacrificios religiosos.

La ambientación rural también cumple un rol fundamental en este film de 138 minutos.

Mientras intenta sobrevivir en un entorno dominado por abusos y fanatismos, se enfrenta a predicadores manipuladores, policías corruptos y asesinos seriales que recorren las rutas estadounidenses.

La película construye así una especie de mosaico oscuro sobre la degradación moral y la imposibilidad de escapar de la violencia heredada. Aunque el relato avanza a través de múltiples personajes e historias paralelas, todas terminan conectándose de manera progresiva y asfixiante.

Una adaptación marcada por el clima opresivo

Lejos del thriller tradicional basado en giros rápidos, la película apuesta por un ritmo más pausado y una construcción atmosférica donde la incomodidad crece escena tras escena.

El tráiler oficial de la película El diablo a todas horas, en Netflix.

Campos, conocido por trabajos como Christine y varios episodios de The Sinner, eligió un enfoque profundamente sombrío para adaptar la novela de Donald Ray Pollock. El propio escritor participa además como narrador en off, aportando una voz casi literaria que acompaña el descenso moral de los personajes.

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La ambientación rural también cumple un rol fundamental. Iglesias perdidas, estaciones de servicio vacías, rutas interminables y casas aisladas construyen un universo donde parece imposible encontrar redención. Esa estética sureña y decadente llevó a muchos críticos a comparar la película con el llamado “gótico estadounidense”, un subgénero marcado por personajes rotos y escenarios atravesados por la violencia social y religiosa.

Religión, violencia y corrupción moral

Más allá de su estructura de thriller, la película funciona también como una reflexión sobre el uso destructivo de la religión y el modo en que ciertas creencias pueden transformarse en herramientas de manipulación y violencia.

A lo largo del relato aparecen personajes que justifican actos brutales en nombre de la fe, mientras otros intentan sobrevivir dentro de un contexto donde el dolor parece transmitirse de generación en generación.

Tom Holland interpreta a Arvin Russell en la película.

Esa mirada pesimista sobre la naturaleza humana fue uno de los puntos más elogiados por parte de la crítica especializada.

Cómo es el reparto de El diablo a todas horas