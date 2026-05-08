Con un elenco comprometido y actuaciones destacadas, Alguien tiene que saber se posiciona como una de las producciones latinoamericanas más impactantes del año en Netflix, tanto por su calidad como por la relevancia del tema que aborda.

Basada en un caso real que conmocionó a Chile a fines de los años 90, revive la desaparición de un joven universitario tras salir de una discoteca en la ciudad de Concepción.

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Con una narrativa atrapante y un enfoque investigativo, la serie compuesta por 8 capítulos de unos 45 a 50 minutos cada uno busca arrojar luz sobre uno de los episodios más enigmáticos de la historia reciente del país.

De qué trata Alguien tiene que saber

La miniserie sigue el caso de la desaparición y muerte de Jorge Matute Johns, un joven cuyo destino aún hoy está rodeado de interrogantes.

A partir de ese momento, se despliega una compleja investigación marcada por irregularidades, sospechas de encubrimiento y una profunda lucha familiar por encontrar la verdad.

La miniserie sigue el caso de la desaparición y muerte de Jorge Matute Johns,

La historia no sólo se centra en los hechos policiales, sino también en el impacto emocional y social del caso. La serie muestra cómo la madre del joven se convierte en una figura clave en la búsqueda de justicia, enfrentándose a instituciones, silencios y contradicciones.

A medida que avanza la trama, se reconstruyen testimonios, pistas y teorías que reflejan la dificultad de esclarecer lo ocurrido.

Un caso real que aún genera dudas

La serie está basada en uno de los casos más emblemáticos y polémicos de Chile. Jorge Matute Johns desapareció en noviembre de 1999 tras asistir a una discoteca, y su cuerpo fue hallado años después en circunstancias poco claras. A pesar de las investigaciones judiciales, nunca se logró determinar con precisión qué ocurrió ni quiénes fueron responsables.

El tráiler oficial de Alguien tiene que saber, en Netflix.

Uno de los aspectos más destacados de la miniserie es su esfuerzo por retratar fielmente el contexto de la época: desde el funcionamiento del sistema judicial hasta el rol de los medios de comunicación. También aborda las teorías que surgieron a lo largo de los años, incluyendo posibles encubrimientos y fallas en la investigación.

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Sin caer en el sensacionalismo, logra transmitir la angustia y la incertidumbre que rodearon el caso, al tiempo que invita al espectador a reflexionar sobre la verdad y la justicia.

Estética sobria y realista

Dirigida por un equipo de realizadores chilenos con experiencia en ficciones basadas en hechos reales, la miniserie apuesta por una estética sobria y realista. El guion, cuidadosamente construido, se apoya en investigaciones periodísticas y documentos judiciales, lo que le otorga una base sólida y verosímil.

La serie de Netflix está compuesta por 8 capítulos de unos 45 a 50 minutos cada uno.

Uno de los puntos fuertes es su estructura narrativa: cada episodio revela nuevas piezas del rompecabezas, manteniendo el interés del espectador sin perder claridad. Además, el uso de distintos puntos de vista permite comprender la complejidad del caso y las múltiples versiones que surgieron a lo largo del tiempo.

Cómo es el reparto de Alguien tiene que saber