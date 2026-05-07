Tras el fenómeno global de Yellowstone, el universo creado por Taylor Sheridan sigue expandiéndose con Rancho Dutton (Dutton Ranch), el nuevo spin off que ya presentó su tráiler oficial y que llegará a Paramount+ el próximo 15 de mayo con un estreno doble.

La historia volverá a centrarse en Beth y Rip, interpretados nuevamente por Kelly Reilly y Cole Hauser, quienes intentarán comenzar una nueva vida lejos de los fantasmas del rancho Yellowstone. Sin embargo, el sur de Texas les presentará nuevos enemigos, conflictos familiares y una feroz disputa territorial que pondrá a prueba su relación.

Imagen de Dutton Ranch (Lauren Smith/Paramount+)

Según adelanta la sinopsis oficial, la pareja deberá enfrentarse a un poderoso rancho rival dispuesto a todo para defender su imperio. En Río Paloma, Texas, la supervivencia tendrá un costo muy alto y los lazos de sangre serán determinantes en una trama cargada de tensión, violencia y traiciones.

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El elenco de la nueva ficción también contará con figuras de peso como Ed Harris y Annette Bening, ambos nominados al Oscar. Además participan Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca y Natalie Alyn Lind.

La primera temporada tendrá nueve episodios y estará producida por Paramount Television Studios y 101 Studios, los mismos responsables detrás del éxito de Yellowstone. La serie fue creada por Chad Feehan y se basa en los personajes desarrollados por Taylor Sheridan y John Linson.

Además de estrenarse globalmente en Paramount+, Rancho Dutton también llegará a Paramount Network con emisiones semanales. El proyecto busca continuar ampliando uno de los universos televisivos más exitosos de los últimos años, apostando nuevamente por el drama familiar, las disputas de poder y la épica del western moderno.

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