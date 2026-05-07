A cinco años de la escandalosa separación entre Camila Homs y Rodrigo De Paul, la modelo volvió a quedar en el centro de la escena, no fue por su vida sentimental, sino por un fuerte cruce con la prensa que terminó con una dura respuesta de Pampito y todo el panel de Puro Show.

En su primera salida pública tras el nacimiento de Aitana, su hija con José Sosa, Homs asistió al estreno de una obra y se topó con el cronista de Puro Show. El encuentro rápidamente se volvió tenso cuando le preguntaron por los rumores de romance entre su mamá y Luciano Castro a raíz de.

Cami Homs y Tini Stoessel (Fotos: capturas eltrece)

La modelo no esquivó el tema y aclaró cómo surgió la foto viral de su madre con el actor: “Él estaba grabando algo en la puerta del negocio de mi mamá y ella le pidió una foto cual fan”. Pero enseguida aprovechó para lanzar una crítica directa a los medios: “Salió por todos lados, inventando por supuesto, como lo hacen de costumbre ustedes que inventan cosas…”.

El movilero, sorprendido, le preguntó qué era lo que se había inventado. Homs redobló la apuesta: “Mil cosas, todos los días. Son una máquina de inventar. De mí se inventó, se mintió también. No te voy a decir cosa por cosa, ni vamos a volver al pasado… Yo, rencor, cero”.

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“Divina Cami Homs, me cae divino… me rompe mucho que traten, genéricamente, que se la pasan inventando… nosotros acá no inventamos nada. Da nombres, de última, si hay alguien que inventó algo sobre vos”, lanzó el Pampito, visiblemente enojado, al terminar la nota.

“Aparte, para decir eso, tiene que haber tenido una conducta intachable. Porque nos hablan con un desprecio que a mí me indigna”, dijo. “Y después, cuando nos quieren usar, como ha pasado justamente en este caso, cuando quería que las cámaras vayan a ver cuando le entregaba los chicos a De Paul en Punta del Este, llamaba su familia a los programas. Entonces, no te hagas… como que venís de un lugar, que sos una escritora”.

Camila Homs, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel (Fotos: capturas América TV)

Fernanda Iglesias aprovechó el intervalo y remató: “Ella filtraba información en contra de Tini. Ella era la que contaba que Tini maltrataba a sus hijos”. “Si hay alguien que inventó, da el nombre y el apellido, o el medio. Es como si dijéramos que todas las botineras están con futbolistas por conveniencia. A nosotros, los periodistas, que nos digan que inventamos… en este programa, la verdad que no. Si no, decinos alguna vez que hayamos inventado”, cerró Pampito.

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