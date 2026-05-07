Lee tu horóscopo diario del 7 de mayo de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Sol en Tauro y Luna en Capricornio favorecen decisiones laborales firmes y avances sostenidos. Tu iniciativa encuentra estructura para crecer, ordenar recursos y consolidar metas concretas con respaldo.

Tauro : La combinación de Sol en tu signo y Luna en Capricornio fortalece estabilidad, productividad y resultados. Es un gran momento para consolidar proyectos, mejorar ingresos y avanzar con visión estratégica.

Géminis : Esta energía favorece acuerdos, planificación y mejoras en recursos compartidos. Ordenar prioridades con disciplina impulsa proyectos que ganan solidez y abren oportunidades profesionales duraderas.

Cáncer : Sol en Tauro y Luna en Capricornio impulsan alianzas laborales y acuerdos productivos. El trabajo en equipo se fortalece y permite construir bases más firmes para crecer con estabilidad.

Leo : Esta combinación activa reconocimiento profesional y mejora tu posición laboral. La constancia rinde frutos, ordenás metas con claridad y avanzás hacia resultados concretos con mayor respaldo.

Virgo : Sol en Tauro y Luna en Capricornio potencian organización, productividad y visión práctica. Excelente momento para consolidar proyectos, optimizar recursos y lograr avances sostenidos en el trabajo.

Libra : Esta energía favorece acuerdos, inversiones y decisiones profesionales bien pensadas. Ordenar recursos y sostener estrategia fortalece tu crecimiento y mejora resultados a largo plazo.

Escorpio : Sol en Tauro y Luna en Capricornio impulsan asociaciones sólidas y mejoras en proyectos compartidos. El compromiso profesional crece y permite avanzar con estructura y estabilidad.

Sagitario : La combinación favorece productividad, orden y concreción de objetivos laborales. Tomar decisiones prudentes mejora resultados y fortalece proyectos con proyección sostenida.

Capricornio : Con la Luna en tu signo y el Sol en Tauro se potencia tu liderazgo, disciplina y crecimiento profesional. Excelente momento para consolidar logros, asumir responsabilidades y avanzar firme.

Acuario : Esta energía mejora la organización del trabajo y fortalece decisiones estratégicas. Construir con paciencia y criterio permite avances concretos, estabilidad y mejores perspectivas económicas.