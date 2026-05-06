Este miércoles, Lionel Messi vivió un momento único al recibir la visita de Carlos Villagrán, el actor que le dio vida a Quico, uno de los personajes más queridos de El Chavo del 8. El encuentro se realizó en un clima distendido, con la presencia de Becky Palacios, esposa del comediante mexicano, y dejó imágenes que rápidamente se volvieron virales.

La historia comenzó el fin de semana anterior, cuando Villagrán asistió al NU Stadium para ver el clásico de la Florida entre Inter Miami y Orlando City. El partido terminó con derrota para las Garzas por 4-3, a pesar de que el equipo de Messi se había puesto 3-0 arriba en apenas 33 minutos.

El posteo del Inter de Miami sobre Carlos Villagrán (Foto: Instagram @intermiamicf)

La visita de Quico no pasó desapercibida: el club le regaló una camiseta y lo destacó en sus redes sociales como “un personaje que marcó generaciones”. El propio Carlos Villagrán confesó lo que significó para él conocer a Messi con un mensaje más que elocuente.

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“Me siento afortunado. Los años se te echan encima como cuando jugabas fútbol, como cuando eres compañero de alguien, como cuando vienes a ver a Messi, que es mi ídolo. Le tengo que tocar la puerta y decirle: ‘No me voy a morir sin darte la mano’”, señaló Carlos.

Foto: Instagram

Días después, el sueño se hizo realidad. Inter Miami organizó el encuentro y el campeón del mundo recibió a Quico con una sonrisa. Hubo abrazos, un beso en la mejilla y palabras llenas de admiración: “Te estoy hablando desde la presencia, del respeto, de que te voy a defender toda la vida, toda la vida. No me he perdido nada de lo que te ha pasado”, le dijo Villagrán a Messi, que lo escuchó con atención y le agradeció el cariño.

El posteo de la esposa de Carlos Villagrán con Leo Messi (Foto: Instagram @marabekk y @carlos_kiko1)

“Qué placer tan grande, la verdad. En serio”, exclamó el actor mexicano, visiblemente emocionado. La alegría continuó en redes sociales, donde Villagrán escribió: “Admiración absoluta de ambas partes, Argentina y México. Fútbol y comedia”. Y definió el momento como “el día más feliz”.

La esposa de Villagrán, Becky Palacios, también compartió el detrás de escena y agradeció a Messi por su empatía, mostrando el instante en que el crack argentino firmó otra camiseta para la familia.

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