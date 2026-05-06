Moria Casán entrevistó a Flor de la Ve en La mañana con Moria, y la actriz dejó a todos boquiabiertos al contar detalles desconocidos de su vida sentimental. La conductora de Los Profesionales se animó a participar del clásico juego “Yo nunca” y terminó haciendo una confesión que sorprendió a todo el estudio: se enamoró de dos mujeres.

“Yo sí me enamoré en el trabajo. Lo que me sorprendió es que me enamoré de mujeres”, lanzó Flor, generando la reacción inmediata de “La One”, que quiso saber todos los detalles de esa historia de amor no correspondido.

Eliana Guercio (Foto: Movilpress)

Moria, fiel a su estilo, fue al hueso: “¿Se puede saber de quién?”. “A mí en el trabajo me pasa que me seduce el arte, el papel que una puede interpretar, lo interesante de ese rol. Cómo se paran, qué dicen, de qué manera hablan… Me ha pasado esa cosa como platónica de enamoramiento, pero nunca concreté nada. Yo era muy prejuiciosa”, explicó De la Ve.

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Finalmente, la conductora se animó a dar los nombres de sus amores platónicos: Eliana Guercio y Claudia Fernández. “Fueron varias las mujeres de las que me enamoré, pero principalmente ellas dos. Eliana tiene una presencia escénica increíble y Claudia tiene una forma de pararse y caminar en el escenario que es cautivante”, confesó.

La conductora también se metió en el debate que explotó en redes sociales por el beso entre Danelik y Brian Sarmiento en Gran Hermano 2026 (Telefe). Fiel a su estilo, Flor dejó un mensaje contundente en la cuenta oficial del reality: “Dos seres humanos que se gustan. La vida es mucho más hermosa cuando se vive con genuina libertad. Sin prejuicios y sin esperar la aprobación de nadie. Viva el amor”.

Claudia Fernández (Foto: revista Caras Uruguay)

Así, Flor de la V volvió a dejar en claro su postura a favor de la libertad y el amor sin etiquetas, apoyando el vínculo que se está gestando dentro de la casa más famosa del país y que ya generó todo tipo de comentarios en las redes.

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