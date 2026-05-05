Los sábados 9 y 16 de mayo a las 21.30, en Espacio Cultural La Fragua (Av. Rivadavia 4127, Ciudad de Buenos Aires), serán las últimas dos funciones de la segunda temporada de Maldita, la novela. Las entradas están en venta en Alternativa Teatral.

De qué trata Maldita, la novela

El elenco de “Maldita” atraviesa un momento clave: ya se encuentran grabando los últimos capítulos de esta historia cargada de drama, giros inesperados y emociones intensas.

Un hecho sorpresivo dentro de la trama pondrá a prueba a los personajes, que deberán enfrentarse al desafío de darle un cierre a la historia.

La gran pregunta es: ¿tendrá el final que todos esperan?

Reparto de “Maldita, la novela”

El espectáculo cuenta con el siguiente elenco:

María Inés Alvarado

Antonela Belén Colli

Diego Espiñeira

Leo Méndez

Matías Monastirsky

Marcelo Rubín

Verónica Torre

Un homenaje a los clásicos culebrones

Creada y dirigida por Mariano Mousseaud, “Maldita, la novela” se presenta como un tributo a los grandes culebrones que marcaron época. Con una narrativa que combina traiciones, herencias ocultas, amnesia selectiva y secretos familiares, la obra recupera la esencia del melodrama clásico con una mirada actual.

Ficha técnico-artística