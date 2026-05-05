El 4 de mayo, Nazareno Pompei se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada. Antes de cruzar la puerta de salida, se despidió con afecto de Titi Tcherkaski, la influencer de la que se enamoró en el reality. “Manu, Titi y Lolo, estoy con ustedes ciegamente afuera de la casa”, les dijo.

Sin embargo, pocos minutos después, el reciente eliminado pasó por el stream de Telefe que conduce Santiago del Moro y el conductor de Gran Hermano le rompió el corazón en vivo, sin anestesia.

Santiago del Moro le rompió el corazón a Nazareno en vivo tras ser eliminado de Gran Hermano (Foto de Telefe)

SANTIAGO DEL MORO A NAZARENO: “TITI TE NOMINÓ Y PEDÍA QUE TE VAYAS”

Nazareno: -Yo soy yo y hay cosas que no las puedo manejar. Por Titi tengo un sentimiento muy claro por ella. Yo me enamoré. Y si hubiese hecho show, hubiese forzado un ship, y no lo hice nunca. Hablé con ella y entendí que estábamos en posturas distintas.

Santiago del Moro: -Ella te nominó, pedía para que te vayas.

Nazareno: -¿Esto es real? ¡Impresionante! Al principio lo creí, tenía la duda, pero no lo podía creer porque jugué con ella desde el día tres…

Santiago del Moro: -Ella dijo que se sentía incómoda con vos. Después todo cambió.

Nazareno: —La verdad, me estás sorprendiendo.

Nazareno Pompei quedó completamente en shock al confirmar no solo que Titi lo nominó, sino que en más de una oportunidad le pidió al público que lo sacara de la casa, a sabiendas de que él no la traicionaría en el juego y que estaba involucrado sentimentalmente.