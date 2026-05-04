Un momento de máxima tensión se vivió el 3 de mayo en Gran Hermano Generación Dorada, cuando Nazareno Pompei y Jennifer “Pincoya” Galvarini quedaron en el centro de una escandalosa pelea que no tardó en viralizarse.

Todo comenzó en plena gala y frente a cámaras, cuando Pincoya pidió abiertamente que el público vote para que Nazareno sea eliminado. Lo que parecía una jugada estratégica dentro del juego terminó desatando una reacción completamente inesperada del exfutbolista.

Gran Hermano: la agresiva reacción de Nazareno contra Pincoya (captura de Telefe)

Gran Hermano: la agresiva reacción de Nazareno contra Pincoya

Nazareno explotó y encaró a su compañera con un tono cada vez más elevado. “No te hagas la boluda. Ey, ¿estás pidiendo que me vaya yo? Aguantátela después, eh. Conmigo no jugás con eso”, lanzó, visiblemente alterado.

Pincoya, sin retroceder, le respondió con firmeza: “Sí, sí”. Esa reacción no hizo más que intensificar el enojo de Pompei, quien redobló la apuesta: “No jugás conmigo con eso. No me tratés de traicionar a mí. Pedí. Pedí que me vaya yo. Pedí, pedilo que te veo”.

El cruce subió de tono en cuestión de segundos. “No te hagas la loca. Conmigo no te hagas la loca que yo no soy estos giles, eh”, insistió Nazareno, mientras sus compañeros observaban la escena con sorpresa.

Lejos de calmarse, el participante continuó con su descargo: “Yo no soy estos giles, no te hagas la loca conmigo. Porque yo te trato bien”, repitió, cada vez más fuera de sí. Antes de retirarse para tomar aire, llegó a gritarle “bocona” y “fantasma”, cerrando un episodio que dejó a toda la casa en shock.

El fuerte enfrentamiento no solo alteró la convivencia dentro de Gran Hermano, sino que rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre los límites del juego y la intensidad de las reacciones en el reality.

Así reaccionaron en redes (captura de X)

Así reaccionaron en redes (captura de X)