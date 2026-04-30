El 29 de abril, la expulsión de Solange Abraham de Gran Hermano Generación Dorada tomó por sorpresa tanto a los participantes como a la audiencia. La decisión fue repentina y generó un fuerte impacto dentro y fuera de la casa.

El Big reunió a los jugadores y anunció en vivo por Telefe que Sol debía abandonar la casa de inmediato. El motivo oficial que dio la producción fue que la participante estaba “deshonrando” la casa y al reality, luego de expresar reiteradas veces en el confesionario su deseo de irse por extrañar a su hija.

Foto: Captura (Telefe)

Escándalo total en Gran Hermano: el verdadero motivo de la sorpresiva expulsión de Solange Abraham

Sin embargo, la salida de Sol no solo dejó en shock a los “hermanitos”, sino que también despertó versiones cruzadas sobre lo que realmente ocurrió. En ese contexto, Ángel de Brito reveló en sus redes sociales el supuesto motivo oculto detrás de la decisión.

“Parece que tiene propuesta de La Casa de los Famosos. Y empezó a exigir muchas cosas, entre ellas ver a sus hijas y más plata. En La Casa de los Famosos le pagaban más”, escribió el conductor de LAM en su cuenta de X.

Escándalo total en Gran Hermano: el verdadero motivo de la sorpresiva expulsión de Solange Abraham (X)

Cabe recordar que Abraham ya había tenido un paso por el reality mexicano, donde participó durante una semana como parte de un intercambio de figuras. Sin embargo, su regreso a Gran Hermano no habría sido como esperaba.

Acto seguido, De Brito lanzó una fuerte crítica contra el programa: “Es cualquiera que salga Sol, entre Cinzia, que después vuelvan con información en el repechaje. ¿Qué están haciendo con GH?”, cuestionó, dejando en evidencia su malestar con las decisiones de la producción.

Escándalo total en Gran Hermano: el verdadero motivo de la sorpresiva expulsión de Solange Abraham (X)