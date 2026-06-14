Comprar un jean nuevo suele venir acompañado de una preocupación bastante común: que después de los primeros lavados pierda color, se vea gastado o aparezcan esas típicas marcas blanquecinas que hacen que la prenda parezca mucho más vieja de lo que realmente es. Por eso, cada vez más personas buscan trucos caseros para conservarlos durante más tiempo.

// El truco con vinagre que ayuda a eliminar uno de los peores olores de la cocina

En ese contexto, un consejo compartido por una especialista en limpieza se volvió viral en redes sociales. La propuesta consiste en utilizar una combinación de vinagre blanco y sal, dos ingredientes que muchas personas ya tienen en sus casas, para ayudar a fijar los colores y mejorar el aspecto de los jeans.

Según explica Begoña Pérez, creadora de contenido especializada en limpieza y organización del hogar, este método puede utilizarse tanto en pantalones recién comprados como en aquellos que ya muestran señales de desgaste. La clave está en aplicarlo de manera correcta y respetar las cantidades recomendadas.

Qué pasa cuando se sumergen los jeans en vinagre y sal

El vinagre blanco es un producto que suele utilizarse en tareas domésticas porque ayuda a eliminar residuos acumulados en los tejidos y puede colaborar en la conservación de ciertos colores. Por su parte, la sal es conocida por su capacidad para ayudar a fijar los pigmentos y evitar que se dispersen durante los lavados.

Sumergir los jeans en vinagre blanco y sal: para qué sirve y cuándo los expertos recomiendan hacerlo. Foto: IA

La especialista recomienda que, en el primer lavado de unos jeans nuevos, se coloquen en la lavadora con botones y cierres cerrados. Luego se agrega un vaso de vinagre blanco junto con dos puñados de sal directamente en el tambor y se utiliza un programa para ropa oscura.

Otro dato importante es evitar el suavizante. Según la experta, este producto puede afectar algunas características del tejido y acelerar la pérdida de intensidad del color, especialmente en prendas de denim oscuro.

Cuándo conviene aplicar este truco

Para los jeans que ya se encuentran desgastados, la recomendación es diferente. En esos casos se pueden sumergir en un recipiente con un litro de vinagre blanco y dos cucharadas grandes de sal.

La prenda debe permanecer en remojo durante aproximadamente cinco horas para que la mezcla actúe sobre las fibras. Después se puede lavar normalmente siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

Los especialistas advierten que la sal debe utilizarse con moderación. Una cantidad excesiva podría interferir con la acción del detergente durante los lavados posteriores, por lo que no conviene exceder las proporciones recomendadas.

Otras prendas en las que puede utilizarse

Además de los jeans, este método también suele aplicarse en otras prendas que presentan pérdida de color o manchas superficiales producidas por residuos de jabón.

Sumergir los jeans en vinagre blanco y sal: para qué sirve y cuándo los expertos recomiendan hacerlo. Foto: IA

Entre los casos más frecuentes se encuentran:

Suéteres que lucen apagados.

Prendas con cercos de jabón.

Ropa que perdió color por secarse al sol durante muchas horas.

Telas oscuras que presentan marcas blanquecinas.

Prendas de uso frecuente que comenzaron a verse desgastadas.

Más allá del resultado estético, este tipo de prácticas responde a una tendencia cada vez más extendida: intentar que la ropa dure más tiempo en buenas condiciones. Con pequeños cuidados, muchas prendas pueden conservar mejor su aspecto original y evitar un desgaste prematuro provocado por los lavados frecuentes.

En el caso de los jeans, que suelen ser una de las prendas más utilizadas del placard, estos cuidados pueden marcar una diferencia importante. Mantener el color, reducir las marcas de uso y evitar deformaciones ayuda a prolongar su vida útil.

Aunque no se trata de una solución milagrosa, el remojo con vinagre blanco y sal es uno de los trucos domésticos más difundidos para quienes buscan que sus pantalones de denim sigan luciendo como nuevos durante más tiempo.