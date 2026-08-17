La cocina es uno de los espacios más importantes de una casa. Allí no solo se preparan los alimentos, sino que también suelen darse encuentros familiares y momentos cotidianos que fortalecen los vínculos. Para el Feng Shui, este ambiente representa el corazón del hogar y el lugar donde se transforma la energía que luego se distribuye por toda la vivienda.

Por ese motivo, esta disciplina milenaria sostiene que mantener la cocina limpia y ordenada va mucho más allá de una cuestión estética. Un ambiente cargado de objetos innecesarios, alimentos vencidos o utensilios rotos podría obstaculizar el flujo del chi, la energía vital que, según esta filosofía china, influye en el bienestar de las personas.

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La reconocida experta en Feng Shui Lillian Too, autora de numerosos libros sobre esta disciplina, sostiene que el desorden prolongado puede terminar afectando incluso la convivencia. “He visto cocinas descuidadas arruinar más matrimonios y provocar más disgustos de los que puedo recordar”, afirma, una frase que con el tiempo se volvió una de las más citadas dentro de esta filosofía.

Por qué el Feng Shui relaciona el desorden con los conflictos familiares

Para el Feng Shui, la cocina simboliza la prosperidad, la salud y la abundancia. Cuando ese espacio permanece desordenado o sucio durante mucho tiempo, la energía deja de circular de manera fluida y comienza a estancarse.

Lo dice una experta en Feng Shui: “El desorden en la cocina no es sólo un problema visual, sino que vi muchos matrimonios arruinados por ello”.

Según Lillian Too, uno de los errores más frecuentes es llenar la heladera sin revisar los alimentos almacenados. El resultado suele ser comida olvidada, productos vencidos y desperdicio de alimentos. Además del aspecto higiénico, el Feng Shui considera que estos elementos favorecen la acumulación de chi yin, una energía asociada al estancamiento.

La especialista recomienda limpiar el interior de la heladera al menos una vez por mes, retirar los alimentos en mal estado y reorganizar el resto para que todo permanezca visible. De esta manera, además de mejorar la organización, se favorece el flujo energético del ambiente.

Otro aspecto importante es eliminar utensilios rotos, recipientes rajados, envases vacíos o elementos que ya no se utilizan. Según esta filosofía, conservar objetos deteriorados representa cargas innecesarias que terminan trasladándose también a la vida cotidiana.

La basura también merece especial atención. Los residuos orgánicos acumulados y los malos olores son considerados uno de los principales focos de energía negativa dentro del hogar. Por eso se aconseja vaciar el cesto con frecuencia y mantener siempre limpio el sector donde se encuentra.

Los cambios que recomienda el Feng Shui para mejorar la energía de la cocina

Además del orden, el Feng Shui presta especial atención a los alimentos que se almacenan y consumen. Los productos frescos, especialmente frutas, verduras, hierbas aromáticas y legumbres, son considerados fuentes de energía positiva porque representan crecimiento, vitalidad y abundancia.

Lo dice una experta en Feng Shui: “El desorden en la cocina no es sólo un problema visual, sino que vi muchos matrimonios arruinados por ello”.

En cambio, los alimentos ultraprocesados o aquellos que permanecen demasiado tiempo guardados sin utilizar simbolizan estancamiento. La recomendación es comprar únicamente lo necesario, controlar periódicamente la despensa y evitar acumular productos que luego terminarán vencidos.

Las encimeras también tienen un papel importante. Cuanto más despejadas permanezcan, mejor será la circulación del chi. Electrodomésticos que no se usan, papeles, bolsas o utensilios acumulados generan una sensación de saturación que, según esta filosofía, también puede trasladarse al estado de ánimo de quienes habitan la vivienda.

El Feng Shui también atribuye un significado a los colores de los alimentos. Los tonos verdes representan crecimiento y renovación; los rojos y naranjas se relacionan con la vitalidad; los amarillos favorecen la comunicación; los blancos simbolizan pureza y claridad mental; mientras que los alimentos morados o negros están vinculados con la protección y el equilibrio.