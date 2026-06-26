Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los futbolistas más en forma del planeta a sus 41 años, y no es casualidad: detrás de su rendimiento hay una dieta estricta y disciplinada que combina proteínas, grasas saludables y alimentos frescos.

El capitán de la selección portuguesa, que actualmente compite en el Mundial 2026, lo tiene claro: lo que entra al plato define lo que pasa en la cancha.

Cada mañana, el delantero del Al Nassr arranca el día con un desayuno que no varía: huevos, palta y café. La palta le aporta energía sostenida gracias a sus grasas saludables y favorece la salud cardiovascular.

Cada mañana, el delantero del Al Nassr arranca el día con un desayuno que no varía: huevos, palta y café. Por: Captura Web

El huevo suma proteínas de alto valor biológico que ayudan a mantener y construir masa muscular. Y el café, rico en antioxidantes, le da el empuje necesario para encarar jornadas de entrenamiento de alta exigencia.

LA DIETA DE CRISTIANO RONALDO: SIN AZÚCAR, SIN LÁCTEOS Y SIN PROCESADOS

Giorgio Barone, el chef italiano que trabajó con Ronaldo durante su etapa en la Juventus, reveló que el futbolista come entre 5 y 6 veces por día, siempre con alimentos frescos y poco elaborados. El azúcar refinada, los lácteos, el pan y los ultraprocesados están completamente prohibidos en su mesa. Para el almuerzo, su plato combina verduras con pollo, ternera o pescado, una combinación que le aporta proteínas, fibra, vitaminas y minerales esenciales para el rendimiento.

Cristiano Ronaldo reveló qué desayuna Por: Captura Web

En la cena, el patrón se repite alternando las proteínas para no caer en la monotonía nutricional. Entre sus alimentos más frecuentes aparecen el arroz, el huevo, la palta y el aceite de coco. La hidratación y el descanso son considerados tan importantes como la propia alimentación, y el ejercicio constante —a veces junto a su hijo Cristiano Jr. o su esposa Georgina— completa la ecuación.

EL PLATO FAVORITO DE RONALDO: UN CLÁSICO PORTUGUÉS HECHO EN CASA

Su comida preferida es el bacalhau à Brás, la receta insignia de Portugal que combina bacalao, huevo y papas paja. Y hay un detalle que lo hace aún más especial: se la prepara su madre, Dolores Aveiro, de quien la propia Georgina destacó en su serie de Netflix que es una cocinera excepcional.

Bacalhau à Brás, el plato favorito de Cristiano Ronaldo. Por: Captura Web

Otras especialidades de la familia incluyen pollo asado al estilo portugués, sopas caseras y platos de pescado típicos de la isla de Madeira, tierra natal del crack.

Ronaldo es hoy el máximo goleador en la historia del fútbol profesional, con más de 900 goles. A esa cifra récord contribuyó, sin dudas, el mismo nivel de exigencia que aplica en la cancha lo aplica también en la mesa. Una disciplina que, a los 41 años y en pleno Mundial, sigue dando resultados.