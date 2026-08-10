Facundo Moyano habló por primera vez públicamente sobre el escándalo que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, quien fue encontrada semidesnuda en las calles de Belgrano el pasado 4 de agosto.

En una entrevista con Telefe Noticias, Moyano se refirió a los videos que se viralizaron, negó ser el hombre que aparece corriendo detrás de la joven y aseguró que no debió haber sido detenido.

Además, rechazó las versiones sobre un supuesto consumo de cocaína en el departamento.

Video: Telefe Noticias

Facundo Moyano negó haber perseguido a Candela Arizaga

En primer lugar, Moyano hizo una aclaración sobre las imágenes que circularon en redes sociales y sostuvo que él no es la persona que aparece persiguiendo a Arizaga. “Nunca soy yo el que está corriendo. Es algo que lo tengo que decir. No vengo a ponerme de víctima ni de acusar a nadie. Vengo a defenderme”.

Facundo Moyano negó haber perseguido a Candela Arizaga. "Fue otra persona".

En ese sentido, explicó: “Yo no corrí a Candela porque ella bajó en el ascensor y yo bajé cinco minutos después. Yo no tenía pantalones largos y remera larga. No estaba corriendo”.

Según su relato, Arizaga sufrió un paro cardíaco y él intentó asistirla. “Le hice RCP y después me conecté con el portero porque no pude llamar al 911”, aseguró.

La defensa de Facundo Moyano: “No correspondía que yo fuera detenido”

“Los hechos privados están reservados a Dios y no es algo que me requiere la Fiscalía. En las dos acusaciones, Candela nunca dijo que le pegué. No correspondía que yo fuera detenido”, sostuvo.

Moyano explicó que enfrenta dos imputaciones: privación ilegítima de la libertad y violencia de género. Sin embargo, afirmó que Arizaga nunca lo acusó de haber ejercido violencia física contra ella.

Candela Arizaga. (Foto: Movilpress)

“Cuando declaró por primera vez, a las 8, no estaba en condiciones. Y a todas les dijo lo mismo. No había elementos para detenerme”, expresó.

Además, relató que permaneció junto a Candela y que llamó a la Policía: “Una persona que está en un estado de violencia contra su pareja no llamaría a la policía para que vengan”.

Facundo Moyano apuntó contra los abogados

Por otro lado, Moyano cuestionó las versiones que surgieron alrededor del caso y apuntó contra los abogados que intervinieron.

El traslado de Facundo Moyano a la Fiscalía. Foto: Captura (TN)

El exdiputado sostuvo que la Policía decidió llevárselo detenido por “ser Facundo Moyano” y calificó de “teorías conspirativas” algunas de las versiones difundidas públicamente.

“Dentro del departamento pasó lo que dijo Candela. Hicieron teorías conspirativas a partir de dos abogados”, manifestó.

Moyano negó el consumo de cocaína en el departamento

Facundo Moyano negó que haya consumido drogas y aseguró que tampoco tiene antecedentes de adicciones.

Foto: Instagram (@candelamagaliok y @facundomoyanook)

“A mí me parece que ella no consumió. Pasó de ser víctima a gato porque yo no puedo estar con ninguna mujer porque significa que yo le pongo plata. Candela pasó de víctima de maltrato psicológico a gato. Hay que ser más cuidadoso”, expresó.

Luego agregó: “El consumo no está sujeto a delito y todo lo que pasa en la vida personal está reservado a Dios. Yo no consumo y no soy adicto, ni nunca tuve problemas. Tampoco tengo antecedentes”.

Finalmente, Moyano aseguró que las acusaciones fueron cambiando con el correr de los días: “Se les cayó el tema de la violencia, el tema de la privación ilegítima de la libertad. Y fueron con el consumo. También se les va a caer el consumo”.

Por las medidas restrictivas dictadas en el marco del caso, el exdiputado señaló que actualmente no tiene contacto con Candela Arizaga.