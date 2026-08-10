Facundo Moyano habló por primera vez públicamente sobre el escándalo que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, quien fue encontrada semidesnuda en las calles de Belgrano el pasado 4 de agosto.
En una entrevista con Telefe Noticias, Moyano se refirió a los videos que se viralizaron, negó ser el hombre que aparece corriendo detrás de la joven y aseguró que no debió haber sido detenido.
Además, rechazó las versiones sobre un supuesto consumo de cocaína en el departamento.
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Facundo Moyano negó haber perseguido a Candela Arizaga
En primer lugar, Moyano hizo una aclaración sobre las imágenes que circularon en redes sociales y sostuvo que él no es la persona que aparece persiguiendo a Arizaga. “Nunca soy yo el que está corriendo. Es algo que lo tengo que decir. No vengo a ponerme de víctima ni de acusar a nadie. Vengo a defenderme”.
En ese sentido, explicó: “Yo no corrí a Candela porque ella bajó en el ascensor y yo bajé cinco minutos después. Yo no tenía pantalones largos y remera larga. No estaba corriendo”.
Según su relato, Arizaga sufrió un paro cardíaco y él intentó asistirla. “Le hice RCP y después me conecté con el portero porque no pude llamar al 911”, aseguró.
La defensa de Facundo Moyano: “No correspondía que yo fuera detenido”
“Los hechos privados están reservados a Dios y no es algo que me requiere la Fiscalía. En las dos acusaciones, Candela nunca dijo que le pegué. No correspondía que yo fuera detenido”, sostuvo.
Moyano explicó que enfrenta dos imputaciones: privación ilegítima de la libertad y violencia de género. Sin embargo, afirmó que Arizaga nunca lo acusó de haber ejercido violencia física contra ella.
“Cuando declaró por primera vez, a las 8, no estaba en condiciones. Y a todas les dijo lo mismo. No había elementos para detenerme”, expresó.
Además, relató que permaneció junto a Candela y que llamó a la Policía: “Una persona que está en un estado de violencia contra su pareja no llamaría a la policía para que vengan”.
Facundo Moyano apuntó contra los abogados
Por otro lado, Moyano cuestionó las versiones que surgieron alrededor del caso y apuntó contra los abogados que intervinieron.
El exdiputado sostuvo que la Policía decidió llevárselo detenido por “ser Facundo Moyano” y calificó de “teorías conspirativas” algunas de las versiones difundidas públicamente.
“Dentro del departamento pasó lo que dijo Candela. Hicieron teorías conspirativas a partir de dos abogados”, manifestó.
Moyano negó el consumo de cocaína en el departamento
Facundo Moyano negó que haya consumido drogas y aseguró que tampoco tiene antecedentes de adicciones.
“A mí me parece que ella no consumió. Pasó de ser víctima a gato porque yo no puedo estar con ninguna mujer porque significa que yo le pongo plata. Candela pasó de víctima de maltrato psicológico a gato. Hay que ser más cuidadoso”, expresó.
Luego agregó: “El consumo no está sujeto a delito y todo lo que pasa en la vida personal está reservado a Dios. Yo no consumo y no soy adicto, ni nunca tuve problemas. Tampoco tengo antecedentes”.
Finalmente, Moyano aseguró que las acusaciones fueron cambiando con el correr de los días: “Se les cayó el tema de la violencia, el tema de la privación ilegítima de la libertad. Y fueron con el consumo. También se les va a caer el consumo”.
Por las medidas restrictivas dictadas en el marco del caso, el exdiputado señaló que actualmente no tiene contacto con Candela Arizaga.