Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez volvieron a apostar por una salida nocturna y la polémica no tardó en aparecer. La pareja disfrutó del fin de semana junto a amigos en un conocido boliche porteño y, aunque esta vez habría intentado dejar menos rastros en las redes sociales, comenzaron a circular versiones sobre lo que ocurrió durante la noche.

Todo comenzó cuando Icardi compartió una postal de este domingo soleado junto a la China. En la imagen, el futbolista aparece abrazado a su novia y un detalle no pasó inadvertido: en su muñeca llevaba la pulsera correspondiente al sector VIP de un boliche.

A eso se sumaron las fotografías que publicó la China Suárez, quien se mostró vestida de noche. Las imágenes rápidamente permitieron reconstruir que la pareja había vuelto a salir.

Sunday Mood: así fue el tierno abrazo entre Mauro Icardi y la China Suárez que compartió el futbolista en sus historias. Fuente: Instagram mauroicardi

Pero el dato que encendió la polémica llegó después. El periodista Juan Etchegoyen reveló en sus redes sociales algunos detalles de la noche y aseguró que recibió información sobre la salida de Icardi y la China: “Me cuentan que anoche Maurito y la China fueron a un boliche porteño de salida con amigos, pero pasaron algunas cosas”, contó.

Según la versión que recibió el periodista, Icardi habría tenido un comportamiento particularmente llamativo durante la noche: “Aparentemente, él estaba muy comunicativo con la gente del lugar, pero sobre todo con alguien que no conocía”, afirmó Etchegoyen, sin brindar mayores precisiones sobre la identidad de esa persona.

Juan Etchegoyen: “Me cuentan que anoche Maurito y la China fueron a un boliche porteño de salida con amigos, pero pasaron algunas cosas”.

A la información de Etchegoyen se sumó la de Laura Ubfal, quien aportó otro dato que rápidamente alimentó las especulaciones: “En este sábado se habla de una ‘morocha’ presente en la barra y hay promesa de fotos y videos. Habrá que ver si son datos ciertos”, señaló la periodista.

Por el momento, no trascendieron imágenes que permitan confirmar esas versiones y ni Icardi ni la China Suárez hicieron referencia públicamente a lo que habría sucedido durante la salida.

Laura Ubfal: “En este sábado se habla de una ‘morocha’ presente en la barra y hay promesa de fotos y videos. Habrá que ver si son datos ciertos”.

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ANDRÉS NARA SORPRENDIÓ AL AGRADECERLE A LA CHINA SUÁREZ EN MEDIO DEL CONFLICTO ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

En medio del conflicto judicial que enfrentan Wanda Nara y Mauro Icardi por los pasaportes de sus hijas, Andrés Nara rompió el silencio y dejó una de las declaraciones más inesperadas desde que estalló la disputa.

El padre de la empresaria no solo apuntó con dureza contra su exyerno, sino que además sorprendió al agradecer públicamente la presencia de Eugenia “la China” Suárez en la vida del futbolista.

“Gracias a Dios que está la señora Suárez en esta historia. La verdad que nunca pensé que iba a decir esto”, lanzó Andrés durante una entrevista en Infama, el ciclo que conduce Marcela Tauro por América.

La frase generó sorpresa por el historial de conflictos que rodea al triángulo mediático entre Wanda, Icardi y la China. Sin embargo, el empresario explicó por qué cambió su mirada sobre la actriz: “Cuando no está ella, Mauro es una persona muy complicada y un poquito violenta”, sostuvo sin vueltas. Y redobló la apuesta al expresar un deseo inesperado: “Ojalá que siga esta pareja y lo mejor posible, porque es un muchacho que tiene reacciones raras y complicadas”.

Andrés Nara criticó a la China Suárez en un intento de acercarse a su hija Wanda, con quien mantiene un enfrentamiento.

Sobre el final de la entrevista, Andrés Nara dejó una de las afirmaciones más delicadas al insinuar que conoce información aún más comprometida sobre Mauro Icardi, aunque prefirió no profundizar: “Yo me enteré de cosas ahora que tampoco las puedo hacer públicas, que lo haga Wanda cuando quiera, de situaciones que me dijeron las nenas, que es más delicado todavía”, reveló. Y cerró con una frase que alimentó aún más la polémica: “Por eso mismo todo es sospechoso”.