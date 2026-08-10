La muerte de Leandro Rud no solo generó conmoción en el mundo del espectáculo. El reconocido representante de modelos también dejó atrás una historia de profundo compromiso con los animales: durante sus últimos años se dedicó especialmente al rescate y cuidado de perros, una faceta que había desarrollado lejos de las cámaras.

Tras su fallecimiento, surgió una preocupación concreta: qué pasaría con los animales que estaban bajo su cuidado. La respuesta comenzó a llegar de la mano de Zoonosis Escobar, que se hizo cargo de los perros y asumió el compromiso de encontrarles un hogar.

En ese contexto, Mariana Brey tomó una decisión inesperada y muy emotiva: adoptó a dos de ellos, Luna y Chop.

La panelista compartió en sus redes sociales varias imágenes junto a los animales y confirmó que ambos ya forman parte de su familia. “Luna y Chop ya son nuestra familia”, escribió junto a las fotografías.

Foto: @breymariana

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Qué pasó con los perros de Leandro Rud tras su muerte

Luego de la muerte de Rud, Zoonosis Escobar intervino para garantizar que sus perros quedaran protegidos y recibieran los cuidados necesarios.

La organización explicó que, cuando la salud de Leandro comenzó a deteriorarse, él y quienes lo acompañaban habían hablado sobre el futuro de sus mascotas y asumieron un compromiso: asegurarse de que todos los perros tuvieran un buen destino.

Los animales habían sido rescatados y estaban acostumbrados a convivir en manada, además de compartir con Rud una rutina que incluía paseos y viajes en auto.

Por eso, el objetivo después de su muerte no era simplemente encontrarles un lugar donde quedarse, sino conseguir familias que pudieran ofrecerles estabilidad, afecto y una vida hogareña.

El Centro Municipal de Zoonosis de Escobar cuenta justamente con un programa de adopción responsable para perros y gatos rescatados. Los animales son evaluados y reciben atención veterinaria, vacunación, desparasitación y, cuando corresponde, castración antes de ser dados en adopción.

Mariana Brey adoptó a Luna y Chop

La historia de los perros de Leandro Rud tuvo un desenlace especialmente emotivo para dos de ellos.

Mariana Brey decidió adoptar a Luna y Chop, evitando que tuvieran que atravesar una nueva mudanza o permanecer en un refugio después de perder a la persona que había sido responsable de su cuidado.

La panelista mostró a ambos perros en sus historias de Instagram y dejó en claro que ya ocupan un lugar dentro de su hogar.

“Luna y Chop ya son nuestra familia”, escribió Brey, acompañando el mensaje con imágenes de sus nuevos compañeros.

La decisión también representa una continuidad con el trabajo que Rud había realizado durante los últimos años: rescatar animales y buscarles una segunda oportunidad.

El compromiso de Leandro Rud con los animales

Aunque Leandro Rud se hizo conocido principalmente por su trabajo como representante de modelos, durante los últimos años de su vida desarrolló una faceta mucho menos vinculada al mundo del espectáculo.

Rud había mostrado públicamente su compromiso con la adopción responsable. En una publicación anterior había destacado el trabajo de Zoonosis Escobar y alentado a sus seguidores a adoptar perros rescatados.

Su vínculo con los animales se profundizó especialmente mientras atravesaba su enfermedad. El representante había reducido considerablemente su exposición pública y se dedicó a otros intereses y proyectos personales.

Quién fue Leandro Rud

Leandro Rud nació el 19 de septiembre de 1974 y alcanzó gran popularidad en Argentina como representante de modelos. En 1996 creó su propia agencia, desde donde trabajó con figuras como Jésica Cirio, Pamela David y Rocío Marengo, entre otras.

Después de casi dos décadas al frente de la agencia, comenzó a alejarse de ese ámbito y posteriormente incursionó en los medios de comunicación. Estuvo al frente del programa La Noche, primero en C5N y luego en Canal 9, donde entrevistó a distintas figuras.

En 2015 había comenzado a consultar médicos debido a ataques de pánico y cansancio persistente. Finalmente le detectaron un tumor maligno que ya había realizado metástasis en los huesos. A partir de entonces, habló en distintas oportunidades sobre su enfermedad y sobre los cambios que realizó en su vida.

Su historia quedó también atravesada por el vínculo que construyó con los animales que rescataba.

Ahora, después de su muerte, Luna y Chop encontraron un nuevo hogar junto a Mariana Brey, mientras que el resto de los perros que estaban bajo su cuidado quedaron bajo la protección de Zoonosis Escobar para encontrar familias responsables.

La decisión de Brey permitió, al menos para dos de ellos, que la historia que Rud había comenzado pudiera continuar: los perros que rescató siguen teniendo una familia.