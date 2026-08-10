Facundo Moyano recibió un nuevo revés judicial en medio del escándalo que protagonizó con su pareja, Candela Arizaga.

Según informó el periodista Pampa Mónaco en La Mañana con Moria, la Fiscalía de Género de la Ciudad rechazó el pedido presentado por la defensa del exdiputado para levantar la perimetral que pesa sobre él.

“¿Te acordás el pedido de Facundo Moyano de poder volver a estar con su pareja después de que le pusieran la perimetral? Esa perimetral se va a mantener porque la fiscalía, que entiende la causa, que es la fiscalía de género de la Ciudad, dijo no al pedido realizado por la defensa de Facundo Moyano de levantar la restricción”, comenzó diciendo el panelista en vivo.

Según explicó Mónaco, la fiscalía busca avanzar con todas las medidas de prueba antes de tomar una decisión respecto de la restricción: “Acá la fiscal va a fondo y necesita tener todas las medidas de pruebas realizadas”, señaló.

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

Entre las medidas que se esperan aparece una evaluación psicológica, que tendría relevancia dentro de la investigación.

Además, Pampa explicó que, según el criterio que atribuyó a la fiscalía, en este tipo de situaciones puede aparecer con posterioridad un sentimiento de culpabilidad en la persona involucrada, por lo que consideran necesario avanzar con las medidas correspondientes antes de modificar las condiciones impuestas.

De esta manera, y de acuerdo con la información brindada en el ciclo de eltrece, la restricción de acercamiento continuará vigente y Facundo Moyano deberá mantener una distancia de 300 metros respecto de Candela Arizaga, mientras la Justicia continúa con la investigación y se realizan las medidas de prueba pendientes.

Foto: Instagram (@candelamagaliok)

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FACUNDO MOYANO REAPARECIÓ TRAS EL ESCÁNDALO CON CANDELA ARIZAGA: EL SUGESTIVO POSTEO CON UN ROSARIO

Facundo Moyano rompió el silencio en redes sociales después del escándalo que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, y lo hizo con una imagen que rápidamente llamó la atención.

El exdiputado publicó en Instagram una sugestiva fotografía en la que se lo ve sosteniendo un rosario enrollado en una de sus manos. Para acompañar la postal, eligió un emoji donde se ven dos manos juntas como rezando, en un gesto que no pasó inadvertido en medio del conflicto judicial que atraviesa.

La reaparición virtual de Moyano ocurrió luego de que se conociera que la Justicia porteña rechazó su pedido para levantar la perimetral impuesta sobre Arizaga. La medida le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de la joven y también establece una restricción de contacto.

Foto: Captura de Instagram Stories (@facundomoyanook)

Días atrás, Candela se había manifestado a través de una historia de Instagram, con un comunicado en letras blancas sobre fondo negro, donde se refirió tanto a su estado de salud como al de su mascota: “Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon, tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor”, expresó, sin hacer referencias directas a lo ocurrido.