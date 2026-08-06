El futuro de Facundo Moyano dependía de lo que declarara Candela Arizaga ante la fiscalía, y luego del testimonio que exculpó al sindicalista, la modelo se refirió a la polémica sobre los consumos con drogas.

“A mí nadie me incentivó a consumir o a meterme en eso”, enfatizó la influencer en diálogo con DDM.

Entonces aclaró: “Estaba lúcida hasta que se me cruzaron los cables y tuve ese problema. De ahora en más voy a tener que trabajarlo mucho”.

Candela Arizaga. (Foto: Movilpress)

Declaración que fue en contra de lo que comentaban desde su entorno, ya que la describían como una chica sana y desportista.

Además, precisó que habían estado solos con Facundo en la noche de desenfreno, que habían hecho dos pedidos de comida a domicilio y que cuando salió a la calle estaba “con un catsuit de lencería que tenía en la casa”.

Candela Arizaga apuntó contra su primer abogado

Por otra parte, la ex de L-Gante contradijo a su primer abogado: “Diego Storto dijo que me pagaron para declarar a favor de Facu... Me cuesta creer que dijo eso”.

“No sé qué sería violencia psicológica. No somos perfectos, pero maltrato no hubo para nada”, cerró Candela Arizaga sin precisar cómo fue que se valieron de los estupefacientes con Facundo Moyano.